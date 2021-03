Accompagner ses partenaires sur le chemin du Zero Trust

mars 2021 par Arnaud Le Hung, Senior Channel Account Manager Europe du Sud chez Gigamon

Au cours des douze derniers mois, la cybersécurité des entreprises aura été mise à rude épreuve. En effet, les cyberattaques contre les entreprises se sont malheureusement multipliées en 2020 et continuent encore de sévir lourdement en ce début d’année. Qu’il s’agisse de SolarWinds ou des récentes attaques contre les établissements de santé comme Villefranche et Dax, les cybercriminels ne semblent pas enclins à ralentir leur activité.

Pour les partenaires qui s’efforcent d’offrir une expérience client de qualité, il est essentiel de prendre en considération cette augmentation des problèmes de sécurité. Ils doivent être prêts à aider leurs clients les défis auxquels ils font face. Et agir comme des conseillers de confiance et soutenir les clients dans ces difficultés afin de leur offrir des services sur mesure. Pour de nombreux partenaires qui soutiennent les RSSI et leurs équipes, encourager l’adoption d’un modèle Zero Trust est un bon point de départ. Il est important de faire un vrai travail de pédagogie afin d’expliquer ce qu’est le Zero Trust et pourquoi il revêt une telle importance en cette ère de transformation numérique et de travail à distance. Par ailleurs, il est nécessaire de se demander de quelle manière les revendeurs et distributeurs peuvent tirer parti de leurs connaissances pour devenir un support de confiance pour leurs clients ?

Qu’est-ce que le Zero Trust et pourquoi est-ce si important ?

Avant tout, il faut comprendre que la confiance zéro n’est ni une technologie ni un dispositif, mais plutôt un mode de pensée et une attitude adoptée à l’égard de la sécurité. C’est un concept qui exige que chaque utilisateur, y compris les membres internes d’une entreprise, soit régulièrement authentifié. Une structure Zero Trust refuse de faire implicitement confiance à quiconque, quelles que soient ses références. Elle a souvent été associée à des connotations négatives découlant de l’idée que « personne n’est digne de confiance », qui peut être considéré comme une entrave à la productivité des employés. Cependant, les opinions concernant l’architecture Zero Trust ont commencé à changer, notamment parce qu’elle permet aujourd’hui aux responsables informatiques d’avoir un contrôle beaucoup plus important à une période où les réseaux ne cessent de se diversifier et de devenir plus complexes.

Une récente étude relève que 76% des DSI et RSSI européens estiment qu’opter pour une architecture Zero Trust est décision judicieuse notamment en raison du contexte actuel. Il semble donc que le Zero Trust devienne une solution recherchée pour faire face à l’expansion du paysage des menaces. Et elle est d’autant plus essentielle maintenant que le télétravail est appelé à se poursuivre pour une durée encore indéterminée.

Comment soutenir les clients dans leur transition vers le Zero Trust ?

Pour que les partenaires restent performants, ils doivent partager leurs connaissances techniques avec leurs clients et participer activement à leurs transitions vers un cadre Zero Trust. Il existe trois étapes qui peuvent aider les partenaires à franchir ce cap difficile : la communication, la compréhension et la démonstration.

Comme expliqué précédemment, le modèle Zero Trust ne date pas d’aujourd’hui, mais il est souvent mal compris. Dans le cadre d’une communication adaptée, les partenaires de distribution peuvent expliquer les processus suggérés, la culture d’entreprise appropriée et les meilleurs outils de visibilité du réseau qui contribuent, ensemble, à créer l’environnement parfait d’une architecture Zero Trust. Dans ce sens, ils se révèlent être des conseillers de confiance et des alliés pour le client dans sa lutte contre les cyber-attaques croissantes.

Après un exercice financier difficile pour de nombreuses entreprises, les revendeurs doivent comprendre que leurs clients ne pourront effectuer de lourds investissements. En s’attaquant aux points sensibles des consommateurs, notamment le budget, les revendeurs peuvent fournir un meilleur service et adapter leurs propositions à ce qui est réaliste pour l’organisation en mettant en œuvre des technologies qui optimiseront leurs investissements existants. Si la sécurité reste une préoccupation majeure pour les années à venir, pour de nombreuses entreprises, elle ne sera pas leur seul objectif. Il est important que les revendeurs prouvent concrètement comment le concept de Zero Trust peut aider leurs clients à plusieurs échelles. Cette architecture peut en effet contribuer à accroître leur productivité. Un constat partagé par les entreprises ayant adopté le modèle Zero Trust. Parmi les autres avantages on peut citer la capacité à faire face plus efficacement au climat actuel et à devenir plus agile. Les inquiétudes en matière de cybersécurité touchent de nombreuses entreprises. Alors que l’engagement des employés s’affaiblit et que de nouvelles restrictions sanitaires sont mises en place, ce contexte de distanciation semble destiné à perdurer indéfiniment. Toutefois, le fait d’entamer une transition vers le Zero Trust est une solution efficace pour faire face à l’expansion du paysage des menaces, et de nombreux responsables informatiques en prennent conscience. Si les revendeurs et distributeurs veulent réussir, il semble qu’ils doivent également adopter cet état d’esprit et devenir un support efficace pour toute entreprise cherchant à investir dans la cybersécurité.