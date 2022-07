AccesSecurity lance le Cyber Challenge !

juillet 2022 par Marc Jacob

Le principe est simple : vous devez résoudre des mini challenges à la difficulté croissante, qui suivent un même fil rouge.

Dans chaque challenge vous trouverez une clé justifiant votre réussite, et parfois un indice. Ce dernier sera dévoilé au challenge suivant pour que tout le monde puisse continuer à participer.

Saurez-vous résoudre toutes les énigmes et remporter le gros lot* ?

Bonne chance, et que le meilleur gagne !

Cliquez ici pour vous inscrire au Cyber Challenge

*3 gagnants dont le premier sera convié à une cérémonie de remise de prix lors du salon AccesSecurity (9-10 mars 2023) à Marseille Chanot. Il sera l’invité VIP d’AccesSecurity, recevra un chèque de 500 euros, une invitation à participer à l’évènement SecSea - Hacking Conference 2023 organisé par Hack In Provence et bien sûr, un lot de goodies des exposants d’AccesSecurity.

Plus de détails voir le règlement du jeu ici