Acces Inclusive Tech étend son offre inclusive à la cybersécurité

avril 2021 par Marc Jacob

Cette première prestation en cybersécurité vient élargir l’offre de service d’Acces qui se déploie sur des activités de test, support, data et BPS (back-office, administratif).

Depuis quatre mois, une équipe Acces a repris avec succès une activité de support utilisateur de niveau 1 dans le domaine de la cybersécurité, en sous-traitance d’Accenture pour un client du CAC 40. L’intervention porte sur le domaine de la Gestion des Moyens d’Authentification Forte avec des sujets riches et variés : · La gestion des clés de sécurité requises pour accéder à certains sites, serveurs ou applications. L’équipe Acces a pour missions de créer, débloquer ou révoquer ces clés. Suivant les cas, il s’agit de clés physiques, ce qui implique une certaine logistique d’envoi, ou de clés virtuelles générées sur smartphone via une application dédiée (OTP, One Time Password). · La génération de protocoles permettant de sécuriser l’accès des collaborateurs et des prestataires externes au réseau de l’entreprise.

La mission est menée par quatre personnes motivées qui ont ainsi retrouvé le chemin de l’emploi.

Le parcours proposé par Acces Inclusive Tech repose sur trois piliers : · Le travail réalisé sur les prestations clients d’Acces, sur des projets numériques majeurs, qui sont un vecteur fort de professionnalisation. En outre, les Filières métiers mises en œuvre par Acces, notamment sur le Test, le Support et SAP, permettent de renforcer le développement des compétences des collaborateurs et les préparer au mieux à trouver un emploi. · Un accompagnement social personnalisé afin de résoudre les problématiques sociales (logement, santé, accès aux droits ...) · Un coaching intensif afin de trouver un emploi ou une formation en fin de parcours.

En 2020, Acces Inclusive Tech a accompagné 57 personnes : 77% des salariés ont pu trouver un emploi (46%) ou une formation (31%) à l’issue de leur contrat chez Acces. Le bilan social est disponible sur demande.

Une réponse concrète aux enjeux de recrutement en cybersécurité Acces relève aujourd’hui un des enjeux RH dans le domaine de la cybersécurité, connu pour être un marché en tension. L’approche d’Acces favorise la diversification des talents, et aide les entreprises à atteindre les objectifs de leur politique RSE.