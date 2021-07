Accenture finalise l’acquisition d’Openminded

juillet 2021 par Marc Jacob

Openminded est spécialisé dans le conseil et les services de sécurité cloud et infrastructures, la cyberdéfense et les services managés de sécurité. Forte d’un Centre Opérationnel de Sécurité situé en France, la société aide ses clients à anticiper et à limiter leurs risques et menaces en termes de cybersécurité, à détecter et répondre rapidement aux cyber-incidents dans le respect des réglementations en vigueur.

Avec cette acquisition, près de 100 professionnels hautement qualifiés d’Openminded viennent rejoindre les équipes de l’organisation Accenture Security, fortes déjà de plus de 8 000 professionnels dans le monde, pour consolider la présence et les capacités d’Accenture en matière de cybersécurité sur les marchés français et européen.