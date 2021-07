Accenture finalise l’acquisition de Linkbynet, l’un des principaux fournisseurs français de services cloud

juillet 2021 par Marc Jacob

Accenture a finalisé l’acquisition de Linkbynet, l’un des principaux fournisseurs français de services cloud, spécialisé dans l’optimisation du cloud et les services managés, la sécurité et la transformation par le cloud. L’intention d’acquérir Linkbynet a été annoncée le 11 mai 2021. Les détails financiers de l’opération ne sont pas divulgués.

Avec plus de 900 professionnels hautement qualifiés et une présence en Belgique, au Canada, en Chine, en France, au Luxembourg, à l’île Maurice, à Singapour et au Vietnam, Linkbynet dispose d’une équipe forte de 400 certifications des principaux fournisseurs de services cloud tels qu’Alibaba, Amazon, Google et Microsoft.

Linkbynet contribuera à renforcer les capacités mondiales de l’organisation Accenture Cloud First. Forte de 70 000 professionnels du cloud dans le monde et soutenue par un investissement de 3 milliards USD sur trois ans, l’organisation Accenture Cloud First réunit une expertise pointue et complète inégalée en matière de cloud, des solutions de cloud sectoriel et un écosystème technologique de partenaires pour aider les clients à bénéficier de toutes les opportunités offertes par le cloud, rapidement et à grande échelle.