Accenture annonce son intention d’acquérir Linkbynet

mai 2021 par Marc Jacob

Accenture a annoncé son intention d’acquérir Linkbynet, l’un des principaux fournisseurs français de services cloud, spécialisé dans l’optimisation du cloud et les services managés, la sécurité et la transformation par le cloud. Les détails financiers de l’opération ne sont pas divulgués.

Fondé en 2000 et basé à Saint-Denis, Linkbynet est un fournisseur de solutions cloud-natives présent en Belgique, au Canada, en Chine, en France, au Luxembourg, à l’île Maurice, à Singapour et au Vietnam. L’équipe de plus de 900 professionnels hautement qualifiés de Linkbynet, forte de 400 certifications des principaux fournisseurs de services cloud tels que Alibaba, Amazon, Google et Microsoft, contribuerait à renforcer les capacités mondiales d’Accenture Cloud First.

Soutenu par un investissement de 3 milliards USD sur trois ans, Accenture Cloud First est un groupe multi-services de 70 000 professionnels du cloud dans le monde, avec une expertise pointue et complète inégalée en matière de cloud, des solutions de cloud sectoriel et un écosystème technologique de partenaires pour aider les clients à bénéficier de toutes les opportunités offertes par le cloud, rapidement et à grande échelle.

Au cours des 24 derniers mois, Accenture a réalisé un certain nombre d’investissements stratégiques afin de développer et d’élargir ses capacités en matière de services cloud. Il s’agit notamment en France de l’acquisition de Gekko en juin 2020 et Cirruseo en juin 2019 et plus récemment en Europe de l’acquisition d’Edenhouse (Royaume-Uni), Infinity Works (Royaume-Uni) et Cygni (Suède).

Au cours de son exercice fiscal 2020, Accenture a investi près de 1,5 milliards de dollars US au niveau mondial dans le cadre de 34 acquisitions afin d’acquérir des compétences et des capacités essentielles dans les domaines stratégiques et à forte croissance du marché.

Le projet d’acquisition est soumis à la consultation préalable des instances représentatives du personnel et des approbations préalables des autorités ainsi qu’aux conditions habituellement applicables.