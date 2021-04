Accenture annonce son intention d’acquérir Openminded

avril 2021 par Marc Jacob

Accenture annonce son intention d’acquérir Openminded, une entreprise de cybersécurité basée en France, spécialisée dans le conseil et les services de sécurité cloud et infrastructures, la cyberdéfense et les services managés de sécurité. Les détails financiers de l’opération ne sont pas divulgués.

Fondée en 2008, et forte d’un Centre Opérationnel de Sécurité situé en France, Openminded aide ses clients à anticiper et à limiter leurs risques et menaces en termes de cybersécurité, à détecter et répondre rapidement aux cyber-incidents dans le respect des réglementations en vigueur.

Une fois réalisée, l’acquisition renforcerait de près de 100 professionnels hautement qualifiés les équipes d’Accenture Security, fortes déjà de près de 7 000 professionnels dans le monde et consoliderait la présence et les capacités d’Accenture en matière de cybersécurité sur les marchés français et européen.

Accenture est devenu l’un des principaux fournisseurs mondiaux de services intégrés de cybersécurité suite à l’acquisition, en janvier 2020, de l’activité cybersécurité de Symantec. Ensuite, l’entreprise a renforcé ses capacités de cyberdéfense avec les acquisitions de Context Information Security et de Revolutionary Security respectivement en mars et avril 2020, et de Real Protect en janvier 2021.

Le projet d’acquisition est soumis à la consultation préalable des instances représentatives du personnel ainsi qu’aux conditions habituellement applicables.