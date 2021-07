Accellion annonce la sortie de son plug-in Teams

juillet 2021 par Marc Jacob

Accellion annonce l’intégration d’un nouveau plug-in Teams, dédié à la suite Microsoft Office 365®, à sa solution Kiteworks Content Firewall®. Cette mise à jour permet à chaque entreprise de renforcer sa protection contre les fuites de données, les attaques malveillantes et le Shadow IT, en sécurisant l’ensemble des communications effectuées avec les partenaires internes comme externes à l’organisation via les espaces de travail Microsoft Office 365®.

Le Kiteworks Content Firewall® Accellion, conçu et développé sur la base du Framework NIST, apporte aux environnements Microsoft Office 365® cinq bonnes pratiques essentielles :

• Auditabilité totale : Le nouveau plug-in favorise une traçabilité complète des données par la mise à disposition de rapports d’audit détaillés, centralisés et mis à jour en temps réel, sur tous les contenus sensibles entrants et sortants de l’organisation. Les violations de conformité sur les échanges avec le monde extérieur sont alors identifiées et contrôlées : Kiteworks Content Firewall® soutient efficacement les équipes IT dans leur objectif de respecter les réglementations telles que RGPD, HIPAA, FedRAMP, FIPS, SOC 2 et plus encore.

• Sécurisation des partages de sources cloud : Cette solution protège le contenu partagé sur les services cloud quotidiennement utilisés par les collaborateurs - tels que OneDrive, SharePoint, Box, Dropbox et Google Drive. Des alertes sont transmises aux équipes informatiques, pour une visibilité totale sur chaque action de partage et de transferts de fichiers, depuis et vers Microsoft Office 365®. Toutes les propriétés intellectuelles et les actifs numériques critiques des entreprises sont ainsi mieux protégés.

• Partage sécurisé de fichiers de taille illimitée : à partir des solutions de messagerie telles qu’Outlook, les utilisateurs optimisent leur flux de travail, en attachant des fichiers de n’importe quel format et de n’importe quelle taille.

• Protection des emails contre le phishing : en se basant sur une stratégie Zero Trust Anti-Phishing, Kiteworks Content Firewall® permet aux entreprises de rejeter automatiquement tous les emails ne provenant pas d’adresses autorisées.

• Contrôle total des données : avec les options de déploiement proposées, les entreprises gardent le contrôle de leurs données, en décidant du lieu de stackage et de traitement.

Cette intégration, résultat d’une collaboration étroite avec les équipes de développement Microsoft, est une avancée considérable pour la sécurisation des communications et permet aux utilisateurs d’O365 de rester dans leur environnement de travail habituel.