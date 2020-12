Abhijit Dubey nommé Global CEO de NTT Ltd. à compter du 1er avril 2021

décembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

NTT Ltd. annonce que Abhijit Dubey va succéder à Jason Goodall au poste de Global CEO de la société, après avoir exercé pendant plus de 20 ans au service du cabinet-conseil international McKinsey & Company.

Abhijit Dubey rejoindra NTT début février et prendra officiellement ses nouvelles fonctions le 1er avril 2021, au siège londonien de NTT Ltd. A l’issue d’une période de transition de trois mois, Jason Goodall quittera son poste de direction le 30 juin 2021 mais continuera de siéger au Conseil d’administration de NTT Ltd, et de Dimension Data, tout en intervenant à titre de conseiller stratégique pour la branche de capital-risque NTT Venture Capital.