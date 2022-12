AWS Digital Sovereignty Pledge est lancé

novembre 2022 par Marc Jacob

AWS présente l’AWS Digital Sovereignty Pledge pour à offrir à tous les clients AWS l’ensemble le plus avancé d’outils et de fonctionnalités de contrôle disponibles dans le cloud au service de la souveraineté.

AWS propose déjà une série de fonctionnalités de protection des données, de certifications et d’engagements contractuels qui donnent à nos clients le plein contrôle de la localisation de leurs données, de leur accès et de leur utilisation. Nous nous engageons à développer ces capacités pour permettre à nos clients du monde entier de répondre à leurs exigences en matière de souveraineté numérique, sans faire de compromis sur les capacités, les performances, l’innovation et la portée du cloud AWS. En parallèle, nous continuerons à travailler pour comprendre en profondeur l’évolution des besoins et des exigences des clients et des régulateurs, et nous nous adapterons et innoverons rapidement pour y répondre.

Souverain dès la conception

Pour respecter l’AWS Digital Sovereignty Pledge, notre approche est de continuer à rendre le cloud AWS souverain dès sa conception, comme il l’a été dès le premier jour. Aux débuts de notre histoire, nous recevions de nombreux commentaires de nos clients de secteurs tels que les services financiers et la santé – des clients qui comptent parmi les organisations les plus soucieuses de la sécurité et de la confidentialité des données dans le monde – sur les fonctionnalités et les contrôles de protection des données dont ils auraient besoin pour leur utilisation du cloud. Nous avons développé des compétences en matière de chiffrement et de gestion des données, obtenu des certifications de conformité et pris des engagements contractuels pour répondre aux besoins de nos clients. Nous développons le cloud AWS à mesure que les exigences des clients évoluent. Nous pouvons citer, parmi les exemples récents, les data residency guardrails (les garde-fous de la localisation des données) que nous avons ajoutés en fin d’année dernière à l’AWS Control Tower (un service de gestion des environnements AWS) et qui donnent aux clients davantage de contrôle sur l’emplacement physique de leurs données, où elles sont stockées et traitées. En février 2022, nous avons annoncé de nouveaux services AWS adhérant au Code de Conduite sur la protection des données de l’association CISPE (Cloud Infrastructure Service Providers in Europe (CISPE)). Ils apportent à nos clients une vérification indépendante et un niveau de garantie supplémentaire attestant que nos services peuvent être utilisés conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD). Ces capacités et ces garanties sont disponibles pour tous les clients d’AWS.

Nous nous engageons à poursuivre nos investissements conformément à une ambitieuse feuille de route pour le, , développement de capacités au service de la localisation des données, de la restriction d’accès granulaire (pratique consistant à accorder à des utilisateurs spécifiques différents niveaux d’accès à une ressource particulière), de chiffrement et de résilience :

1. Contrôle de l’emplacement des données

AWS a toujours permis à ses clients de contrôler l’emplacement de leurs données. Aujourd’hui en Europe, par exemple, les clients ont le choix de déployer leurs données dans l’une des huit Régions existantes. Nous nous engageons à fournir encore plus de services et de capacités pour protéger les données de nos clients. Nous nous engageons également à développer nos capacités existantes pour fournir des contrôles de localisation des données encore plus précis et transparents. Nous allons également étendre les contrôles de localisation des données pour les données opérationnelles, telles que les informations relatives à l’identité et à la facturation.

2. Contrôle de l’accès aux données

Nous avons conçu et fourni une innovation unique en son genre pour restreindre l’accès aux données clients. Le système AWS Nitro, qui constitue la base des services informatiques d’AWS, utilise du matériel et des logiciels spécialisés pour protéger les données contre tout accès extérieur pendant leur traitement sur les serveurs EC2. En fournissant une solide barrière de sécurité physique et logique, Nitro est conçu pour empêcher, y compris au sein d’AWS, l’accès à ces données sur EC2. Nous nous engageons à continuer à développer des restrictions d’accès supplémentaires qui limitent tout accès aux données de nos clients, sauf indication contraire de la part du client ou de l’un de ses prestataires de confiance.

3. La possibilité de tout chiffrer, partout

Aujourd’hui, nous offrons à nos clients des fonctionnalités et des outils de contrôle pour chiffrer les données, qu’elles soient en transit, au repos ou en mémoire. Tous les services AWS prennent déjà en charge le chiffrement, la plupart permettant également le chiffrement sur des clés gérées par le client et inaccessibles à AWS. Nous nous engageons à continuer d’innover et d’investir dans des outils de contrôle au service de la souveraineté et des fonctionnalités de chiffrement supplémentaires afin que nos clients puissent chiffrer l’ensemble de leurs données partout, avec des clés de chiffrement gérées à l’intérieur ou à l’extérieur du cloud AWS.

4. La résilience du cloud

La souveraineté numérique est impossible sans résilience et sans capacités de continuité d’activité lors de crise majeure. Le contrôle des charges de travail et la haute disponibilité de réseau sont essentiels en cas d’événements comme une rupture de la chaîne d’approvisionnement, une interruption du réseau ou encore une catastrophe naturelle. Actuellement, AWS offre la plus haute disponibilité de réseau de tous les fournisseurs de cloud. Chaque Région AWS est composée de plusieurs zones de disponibilité (AZ), qui sont des portions d’infrastructure totalement isolées. Pour mieux isoler les difficultés et obtenir une haute disponibilité de réseau, les clients peuvent répartir les applications sur plusieurs zones dans la même Région AWS. Pour les clients qui exécutent des charges de travail sur place ou dans des cas d’utilisation à distance ou connectés par intermittence, nous proposons des services qui offrent des capacités spécifiques pour les données hors ligne, le calcul et le stockage à distance. Nous nous engageons à continuer d’améliorer notre gamme d’options souveraines et résilientes, permettant aux clients de maintenir leurs activités en cas de perturbation ou de déconnexion.