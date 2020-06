ATTO Technologie et DataCore Software proposent une solution de stockage d’entreprise

juin 2020 par Marc Jacob

DataCore Software et ATTO Technology, Inc., spécialiste des solutions de réseau, de connectivité de stockage et d’infrastructure pour les environnements informatiques à forte intensité de données, ont annoncé qu’ils proposaient une offre commune combinant les solutions de bridges intelligents ATTO XstreamCORE® et celles de DataCore software-defined storage.

DataCore s’intègre à la solution ATTO XstreamCORE intelligent bridges pour rendre le direct-attached storage disponible sur Fibre Channel ou Ethernet dans le but de former un SAN hautement résilient avec pratiquement aucun temps d’arrêt. Cette solution offre une flexibilité de configuration inégalée, une haute disponibilité et des performances élevées tout en réduisant les coûts de stockage d’entreprise.

Les architectures de Software-defined storage (SDS) répondent directement aux préoccupations concernant les coûts d’extension de la capacité de stockage. La solution de DataCore et ATTO permet aux acheteurs soucieux de leur budget d’obtenir une haute disponibilité à un coût nettement inférieur aux baies de stockage haut de gamme traditionnelles avec une plus grande résilience dans les déploiements de baies JBOD, JBOF et RAID, ainsi que plus de capacités de gestion que les solutions concurrentes.

DataCore SANsymphony regroupe la capacité de stockage et hiérarchise automatiquement les données en provenance de divers supports de stockage au sein d’un plan de contrôle centralisé de services SDS. Les fonctionnalités indépendantes de l’appareil incluent la réplication synchrone et asynchrone, le basculement et la restauration sans contact pour les clusters locaux et metro-clusters, la récupération de site avancée, ainsi que la protection continue des données et des snapshots rapides et légers.