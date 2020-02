MANIKA

février 2020 par Marc Jacob

Année de création : 2013

Activités : Conseil, Audit et Formation en sécurité de l’information, continuité d’activité, processus SI et cybersécurité.

Quels sont les produit et services que vous proposez ?

MANIKA (ex ATEXIO), Cabinet de Conseil, Audit et Formation indépendant, accompagne ses clients dans la prise en compte de leurs problématiques de :

Gouvernance, risque & conformité : analyse des risques, Politique de Sécurité, SMSI, certification ISO27001, intégration de la sécurité dans les projets, sensibilisation, assistance RSSI, etc.,

Continuité d’Activité : Bilan d’Impact sur l’Activité, Plan de Continuité d’Activité, Plan de Secours Informatique, Plan de Repli Utilisateur, certification ISO 22301, etc.,

Processus du Système d’Information : ITIL v2 et v3, audit des processus existants, assistance à la mise en œuvre des processus, accompagnement à la certification ISO 20000, direction de projets stratégiques, etc.,

Cybersécurité : audits techniques (tests d’intrusion boîte blanche, grise ou noire), Red Team, bug bounty managé, campagne de Phishing, etc.

Adresse du site Internet : www.manika-consulting.com

Observations, commentaires sur la stratégie de développement de l’entreprise :

Fondé en janvier 2013, par un groupe de passionnés réunis autour d’un même projet et experts aux profils complémentaires, MANIKA (ex ATEXIO) accompagne ses Clients dans leur développement et plus particulièrement dans l’ouverture, la sécurisation, l’adaptation et la mutation de leur Système d’Information.

Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 €, MANIKA (ex ATEXIO) connaît une forte croissance et s’appuie aujourd’hui sur un marché en plein essor et sur l’implication et le sérieux de ses collaborateurs.

En 2018, MANIKA (ex ATEXIO) a complété son champ d’action historique en rachetant SYNHACK, cabinet situé à ROUEN et spécialisé dans la réalisation de tests d’intrusion, d’audits de sécurité et de missions Red Team.

La motivation et l’esprit de participation des équipes permet l’émergence d’une culture d’entreprise fondée sur le respect de l’engagement, la recherche permanente de la Qualité et la prise en compte des aspirations de chacun.

Au-delà de la maîtrise technique, indispensable à la bonne compréhension de projets d’envergure, les consultants de MANIKA (ex ATEXIO) possèdent une vision distanciée des éléments composant les enjeux de ses Clients, autorisant l’élaboration de solutions adaptées.