ATEMPO.WOOXO est récompensé par les Cas d’Or de la Cybersécurité 2020

janvier 2021 par Marc Jacob

En 2020, les difficultés économiques des organisations professionnelles engendrées par la COVID19 ont été aggravées par une activité cybercriminelle dont l’intensité a atteint un niveau inégalé. Tirant profit d’un déploiement précipité du télétravail, d’une utilisation intensive des outils numériques, de la baisse de vigilance des utilisateurs et de la nécessité d’agir en urgence, les attaques cyber malveillantes se sont multipliées. De plus en plus sophistiquées et diversifiées, elles ont entraîné une flambée du nombre de sinistres.

Les Cas d’Or de la Cybersécurité, créés par Pascal GAYAT avec le soutien du CLUSIF, Club de la Sécurité de l’Information Français, pour encourager la lutte contre ce fléau économique, sont l’occasion de mettre en lumière chaque année les bonnes pratiques, les cas d’usages remarquables et les solutions en matière de cybersécurité.

Un jury composé de RSSI et DSI est chargé de récompenser les meilleurs dispositifs et applications. Le groupe Atempo.Wooxo s’est distingué en tant que lauréat, catégorie Or, dans deux catégories distinctes :

La sécurisation des environnements et applications des ETI et Grands Comptes pour Atempo ;

La sécurisation des environnements et applications des PME pour Wooxo.