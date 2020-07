Aspera obtient la cetifciation de l’ITAM Review pour la gestion des licences SAP

juillet 2020 par Marc Jacob

L’organisme indépendant valide les fonctions de gestion des licences SAP de l’outil LicenseControl for SAP® d’Aspera

Aspera, fournisseur majeur de solutions et de services de gestion des actifs logiciels (Software Asset Management — SAM) et filiale du groupe USU, annonce ce jour la certification de son logiciel de gestion des licences SAP LicenseControl for SAP® par l’ITAM Review.

La certification SAP Licence Management décernée par l’ITAM Review est une évaluation indépendante qui aide les professionnels de la gestion des actifs logiciels (SAM) à identifier et vérifier les outils de gestion des licences SAP. Les clients de SAP peuvent ainsi utiliser en toute confiance une solution certifiée qui réunit les fonctionnalités nécessaires pour gérer les licences SAP. Cette solution a été agréée par des experts et des professionnels de référence, parmi lesquels des analystes de l’ITAM Review et des clients qui utilisent ce type d’outil dans un environnement opérationnel.

En utilisant l’outil LicenseControl for SAP d’Aspera, les clients ont la garantie de payer uniquement les licences dont ils ont besoin. Ils disposent de fonctionnalités d’automatisation de la conformité et d’optimisation des licences, tout en bénéficiant d’une vue unique de la façon dont elles sont utilisées, tous systèmes confondus. L’importation transparente des données, leur optimisation, leur détermination et leur write-back par les utilisateurs nommés sont programmées et définies par rapport au référentiel de règles d’Aspera. En outre, cette solution assure aux entreprises des économies moyennes de 10 %.

Pour répondre au standard de l’ITAM Review, l’outil LicenseControl for SAP® a dû remplir plusieurs critères d’évaluation rigoureux :

identification et suppression des utilisateurs nommés inactifs et des doublons ;

affectation du type d’utilisateur correct en fonction de l’utilisation active et des autorisations ;

supervision et optimisation continue des licences SAP ;

identification et gestion de l’Indirect Access et du Digital Access aux logiciels SAP ;

gestion des licences S/4HANA en fonction de l’environnement, sur site et sur le cloud.