ARMOR et NATRON unissent leur savoir-faire dans une batterie nouvelle génération

janvier 2021 par Marc Jacob

Ces jours-ci, ARMOR et NATRON, start-up californienne, célèbrent les 5 ans de leur partenariat au service d’une nouvelle génération de batteries : les batteries sodium-ion. NATRON produit des batteries à destination des data centers. Le sodium étant le 6ème élément le plus abondant sur terre, ces batteries (sans cobalt ni lithium) sont également plus durables, tout en étant plus sécurisées. ARMOR apporte à NATRON son expertise et son conseil unique en matière de collecteurs de courants, grâce à sa solution En’ Safe®, et contribue ainsi à la composition de la toute première batterie sodium-ion répertoriée UL1 !