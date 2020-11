ARIADNEXT a obtenu l’accréditation FIDO sur la certification de composants biométriques

ARIADNEXT a obtenu l’accréditation FIDO sur la certification de composants biométriques

novembre 2020 par Marc Jacob

Cette certification a été délivrée par 2 laboratoires conjointement accrédités par FIDO Alliance pour la certification des composants biométriques : les français ELITT, Laboratoire spécialiste des transactions de confiance, et LETI ITSEF, laboratoire expert en sécurité informatique.

IDCheck.io : première solution au monde à recevoir la certification Biométrique FIDO

La vérification de l’identité des utilisateurs par de la biométrie s’est largement imposée comme alternative aux mots de passe et autres codes. Toutefois, l’absence d’une validation indépendante des solutions proposées par les entreprises demeurait un frein à la garantie de leur précision et de leur fiabilité. Pour combler cette lacune, l’Alliance FIDO a crée un programme pour délivrer des certifications aux fournisseurs de systèmes d’authentification biométrique.

Cette certification s’appuie sur deux standards internationaux :

ISO 19795 : Information technology - Biometric performance testing and reporting.

ISO 30107:Information technology - Biometric presentation attack detection.

Hébergée dans ses propres infrastructures, la solution certifiée d’authentification biométrique d’ARIADNEXT s’articule autour de 2 composants : la vérification de visage FaceMatch développée en propre et le système de PAD (Presentation Attack Detection) qui utilise un composant fourni par le partenaire d’ARIADNEXT, BioID GmbH, fournisseur de services biométriques basé en Allemagne. Ces 2 technologies utilisées conjointement permettent à ARIADNEXT de proposer un produit qui reste simple d’utilisation tout en répondant aux exigences de la FIDO Alliance.

La solution IDCheck.io s’adresse de manière fiable et intuitive aux individus qui veulent s’inscrire sur un service en ligne. Au cours de la certification de la solution, plus de 1 200 sessions ont donc été réalisées avec des usagers du grand public.

IDCheck.io rejette les tentatives de fraude et d’usurpation d’identité : la fiabilité de sa correspondance de visage a été évaluée avec plus de 300 000 combinaisons. La fiabilité de sa détection du vivant a également été évaluée avec plus de 500 attaques réalisées à partir de matériel spécifique, notamment d’impressions de photos sur différents supports, avatar 3D et projection vidéo.

En bénéficiant d’une reconnaissance internationale de la fiabilité de sa solution, ARIADNEXT prend donc un train d’avance dans un domaine clef du numérique : celui de l’identité.