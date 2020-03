ARCSI

mars 2020 par Marc Jacob

L’ARCSI (Association des Réservistes du Chiffre et de la Sécurité de l’Information) est une des principales associations françaises dans le domaine de la sécurité numérique. Forte d’environ 350 membres, elle regroupe une somme considérable de talents, dont certains mondialement connus, toujours disposés à échanger sur les sujets les plus pointus : mathématiciens et cryptologues, ingénieurs, enseignants, chercheurs et techniciens spécialistes de cryptologie, RSSI, spécialistes et experts en sécurité de l’information ou cybersécurité, mais aussi juristes, avocats, Data Protection Officers, écrivains, historiens ou journalistes.

Créée en 1928 pour constituer l’Amicale des officiers de réserve des sections du Chiffre de l’Armée de Terre (AORSC), elle s’est ouverte au fil du temps aux autres armées, aux chiffreurs des administrations civiles de l’état, puis aux personnels œuvrant pour les chiffres gouvernementaux. Enfin, depuis près de vingt ans, elle accueille des membres exerçant ou ayant exercé une fonction technique, scientifique ou administrative dans le domaine du Chiffre et de la Sécurité de l’Information, et plus récemment de la sécurité numérique, tant dans la sphère civile que la sphère militaire, mais tout en conservant un lien privilégié avec le ministère des Armées.

Son activité est multiple : mise à jour permanente de son site web, échanges au quotidien sur les listes de diffusion de l’association, édition de bulletins, organisation de colloques ou d’expositions, ou participation aux grands évènements du domaine.

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION

Ses premiers objectifs sont d’approfondir et diffuser la connaissance historique du domaine du chiffre et de la cryptologie tout en assurant sa pérennité, de permettre aux membres de se tenir à jour et de perfectionner leurs connaissances en cryptographie et en sécurité des systèmes d’information, d’examiner les impacts sociologiques et les implications juridiques des évolutions techniques.

L’Association dispose d’un fonds documentaire particulièrement riche et d’une collection très importante de machines à chiffrer, qu’elle cherche à promouvoir auprès du grand public dans le cadre d’un projet de "Musée du Secret" sur lequel elle travaille.

ACTIVITÉS

Pour atteindre ces buts, l’ARCSI : * effectue une veille permanente sur la sécurité de l’information et la cryptologie pour informer ses membres grâce à ses listes de diffusion et via la rubrique "Actualités" de son site internet "https://www.arcsi.fr". Cette source d’information donne lieu à des discussions très riches entre les membres.

* organise des activités périodiques, principalement un dîner traditionnel après son Assemblée Générale annuelle, un colloque d’une journée baptisé "Les Rencontres de l’ARCSI" déclinant aussi bien le fait historique que la vision d’avenir autour d’un thème lié à la sécurité de l’information (dernières éditions : : Novembre 2019 : "La confiance dans notre monde numérique peut-elle renaître ?", Novembre 2018, "La cryptologie, de la Grande Guerre au post-quantique", Novembre 2017, "Messageries et systèmes de confiance", ou encore Novembre 2016, "L’indépendance numérique"), et épisodiquement des visites sur des sites caractéristiques de ses centres d’intérêt (dernière en date : juin 2018, visite privée à Bletchley Park, haut lieu britannique du décryptement durant la deuxième guerre mondiale). Ces activités sont présentées sur le site internet de l’Association (page "Évènements").

* publie un Bulletin annuel réservé aux membres, présentant des études historiques et anecdotiques, des études techniques et scientifiques, des études de décryptement des chiffres anciens, des exposés sur des questions relevant des activités cryptologiques, des articles de fond et de vulgarisation sur les techniques de sécurité de l’information.

L’ARCSI met également sur son site WEB des documents, éléments de vulgarisation et conseils pouvant présenter de l’intérêt pour un public élargi et passionné par la cryptologie (par exemple les "ouvrages de référence en cryptologie" conseillés par les spécialistes du domaine) .

Enfin, l’ARCSI est partie prenante dans la plupart des grands évènements de la sécurité de l’information (Forum International de la Cybersécurité, GSDays, nuit du Hack, TheHack, Journées C&ESAR de la DGA, European CyberWeek,...), au travers d’un stand de démonstration d’éléments historiques du chiffre, et aussi grâce à la présence de nombreux membres faciles à identifier grâce à leur épinglette caractéristique....

l’ARCSI accueille toutes les bonnes volontés. L’adhésion se fait via un dossier de candidature validé en Conseil d’Administration avec cooptation par un membre, et la cotisation annuelle est de 40€.

Pour en savoir plus : https://www.arcsi.fr