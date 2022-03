ARCHITECTE SECURITE H/F

mars 2022 par Elite Cyber Group

- la conception d'architectures de sécurité qui répondent aux besoins fonctionnels et techniques exprimés par nos clients ;

- la sélection et la qualification de solutions de sécurité novatrices, en étroite collaboration avec les éditeurs, constructeurs et partenaires ;

- l'audit et l'évaluation du niveau de sécurité d'architectures et d'organisations (audit d'architecture, audit de configuration) ;

- la mise en œuvre de solutions de sécurité (IDS/IPS, SIEM, WAF, etc).

- Les postes de travail, serveurs et terminaux mobiles ;

- Les applications ;

- la gestion des identités et des accès ;

- Le cloud public et privé ;

- Les datacenters et les infrastructures ;

- La supervision de la sécurité par des solutions de SOC/SIEM.

Pour un de nos clients grands compte en cyber sécurité nous recherchons un Architecte Sécurité.Objectifs:Rejoindre une équipe de passionnés, dynamique et conviviale, spécialisée en Sécurité des SI.L'opportunité d'évoluer dans des secteurs diversifiés dans les domaines du conseil, de l'audit, des tests d'intrusion, de la sécurité cloud, de l'IAM et de la supervision des SI.Leader dans la Cybersécurité, notre client est labellisé PASSI et PDIS par l'ANSSI et dispose d'une équipe de veille sur la menace et d'investigation numérique / forensics CSIRT.La mise en place d'architectures sécurisées vous passionne ?Dans le cadre de vos missions vous aurez en charge :De formation supérieure en informatique, vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience sur des aspects techniques de la Sécurité des SI. Vous maîtrisez les architectures et la mise en œuvre de solutions visant à sécuriser :

Salaire : 50000

Date annonce : 07/03/2022

Date de debut : 07/03/2022

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...