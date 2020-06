APL livre le data center Advanced MedioMatrix, certifié TIER III par l’Uptime Institute, à très haute qualité environnementale

juin 2020 par Marc Jacob

Situé en périphérie de Metz, le data center d’Advanced MedioMatrix allie très hautes qualités environnementale, de continuité de service et de sécurité (certification Tier III). APL a assuré la conception-réalisation en clé en main de ce premier data center de colocation et d’hébergement informatique de Moselle. Le site ouvre aujourd’hui les portes à ses clients. Ce challenge a été tenu grâce à l’engagement des entreprises et aux mesures de protection et sécurité des travailleurs mises en œuvre sur le chantier, qui ont permis de poursuivre les travaux durant l’état d’urgence sanitaire Covid-19. Son inauguration officielle est prévue en septembre.

Un data center « green » en cours de certification ISO 14001

Situé à Peltre (ZAC de Mercy, près de Metz), le data center d’Advanced MedioMatrix est hébergé dans un bâtiment sécurisé de 2 700 m², et comprend différents espaces tertiaires pour accueillir ses clients. Il dispose de trois salles informatiques de 200 m², qui pourront accueillir 312 baies serveurs pour une puissance électrique IT totale de 1,6 MW.

Le bâtiment est équipé d’un système de récupération des eaux de pluie et de plus de 1 000 m2 de panneaux photovoltaïques. Il est autonome grâce à ses six groupes électrogènes de secours et chauffe ses bureaux par recyclage de la chaleur dissipée par les matériels informatiques. Les salles informatiques seront refroidies 90 % du temps uniquement en « free cooling direct » avec de l’air extérieur filtré. Ces installations permettent d’atteindre un niveau de performance environnemental et énergétique remarquable (PUE inférieur à 1,3 à pleine charge). Ce data center est en cours de certification ISO 14001 (management environnemental).

« Ce projet illustre concrètement notre démarche « Organic Design » dont l’objectif est de réaliser des data centers en symbiose avec leur environnement », explique Michaël Cohen, directeur stratégie et développement d’APL Data Center.

Un data center certifié Tier III par Uptime Institute

Réalisé pour répondre aux besoins des acteurs du Grand Est en matière de colocation et de services d’hébergement informatique de proximité, ce centre de données offre de très hauts niveaux de continuité de service et de sécurité : disponibilité à 99,982 %, certification Tier III, connectivité fibre optique multi-opérateurs, surveillance 24h/24, 7j/7, etc. Il est le quatrième data center à être certifié Tier III en « design » et le troisième en « facility » par Uptime Institute en France.

En outre, Advanced MedioMatrix a également engagé les processus de certifications lui permettant d’accueillir les entreprises soumises aux standards de qualité les plus exigeants : ISO 27001, ISO 9001, ISO 50001, ISO 14001, HADS.

« Nous sommes fiers d’être les premiers à proposer un tel service d’hébergement IT en Moselle avec un data center unique et de grande qualité. Je tiens à remercier nos équipes qui ont fait preuve d’une implication sans faille durant toute la réalisation de ce centre de données et sans lesquelles ce projet n’aurait pas pu être concrétisé », se félicite Fabrice Couprie, président d’Advanced MedioMatrix.

La livraison du data center a nécessité l’implication de l’ensemble des parties prenantes sur le chantier, qui ont mis en œuvre les mesures de protection et de sécurité des travailleurs permettant de poursuivre les travaux durant l’état d’urgence sanitaire Covid-19 afin de livrer le data center et assurer l’accueil des clients à compter d’aujourd’hui.