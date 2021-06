APL Data Center ouvre d’un bureau à Marseille

juin 2021 par Marc Jacob

APL, cabinet de conseil et d’ingénierie spécialisé dans la conception et la réalisation de data centers, poursuit son développement régional avec l’ouverture d’un bureau à Marseille. Après Paris, Lyon, Bordeaux et Lausanne (Suisse), cette nouvelle implantation marque une étape importante dans la stratégie de croissance d’APL.

Cette nouvelle proximité territoriale permet au cabinet de répondre à la dynamique croissante d’implantation de data centers dans la cité phocéenne. Elle est devenue en quelques années le principal hub de télécommunication du Sud de l’Europe ainsi que le neuvième à l’échelle mondiale, avec l’arrivée de 14 câbles sous-marins depuis l’Afrique et l’Asie et l’Ultra Haut Débit terrestre. Les ingénieurs présents apporteront un accompagnement de proximité aux PME et collectivités locales, dans un contexte où la demande en conception et réalisation de data centers en région est de plus en plus importante.

Déjà très présent en PACA, avec un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros sur la région en 2020, APL affiche, avec cette implantation, sa volonté de construire de véritables partenariats de proximité avec les acteurs économiques locaux, dont ses clients, publics et privés, existants : Grand Port Maritime de Marseille, Aéroport Marseille Provence, ville d’Aix-en-Provence, Air France, ou encore Interxion, dont la construction du centre de données MRS4 sur le port de Marseille sera finalisée à l’été 2022.

Dirigé par Sébastien Ollier, le nouveau bureau marseillais d’APL compte déjà plusieurs collaborateurs à plein temps recrutés localement. « Nous comptons renforcer l’équipe progressivement pour soutenir la croissance de l’activité autour de Marseille et en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Avec ce nouveau bureau, APL va contribuer à accompagner le fort développement économique dans la région sur un enjeu aussi stratégique que le numérique », explique Sébastien Ollier, directeur d’APL Data Center Marseille.