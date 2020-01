APIdays & Fairness présentent le premier Challenge Sobriété Numérique en France

janvier 2020 par Emmanuelle Lamandé

APIdays et Fairness annoncent l’ouverture du premier Challenge Sobriété Numérique en France en partenariat avec Google Cloud France, Fabernovel, D2SI, le collectif Conception Numérique Responsable, The Shift Project, Le Laptop, Tech in France et l’association Les Mainteneurs. Le défi est ouvert aux grandes entreprises entre janvier et mars 2020, pour mieux comprendre et implémenter les bonnes pratiques d’éco-conception numérique et améliorer leurs compétences en matière de développement de logiciels durable.

Ce Challenge Sobriété Numérique a pour objectif de construire une plate-forme de connaissances commune et de favoriser un changement profond des habitudes numériques professionnelles, en intégrant les principe de durabilité numérique. Dans le détail, il s’agira :

d’informer sur les pratiques ayant un effet maximal sur la consommation d’énergie ;

d’adapter les pratiques d’éco-conception actuelles aux problématiques des entreprises en matière de transformation numérique, en identifiant les leviers de changement ;

d’identifier les nouvelles pratiques et les acteurs engagés qui permettent à l’écosystème numérique durable de se développer ;

de communiquer plus largement sur la pérennisation des technologies numériques soutenable auprès des communautés de développeurs, d’architectes et de concepteurs, ainsi qu’auprès des médias.

Concrètement, le Challenge Sobriété Numérique permettra aux acteurs IT et business intéressés de se former sur les pratiques de pointe en éco-conception et de les appliquer sur leurs projets réels ; de déterminer des indicateurs communs fiables de " sobriété numérique " qui pourront être suivis comme KPI dans les développements quotidiens ; de fédérer les communautés qui travaillent déjà sur la durabilité à long terme et accueillir de nouveaux acteurs motivés par l’idée de rendre le numérique plus soutenable.

Comment participer ?

Le Challenge Sobriété Numérique s’adresse à toutes les entreprises (start-up, PME, grandes entreprises et indépendants) qui souhaitent apprendre, partager, rencontrer la communauté et peut-être gagner un prix.

Les entreprises souhaitant participer doivent proposer une équipe pluridisciplinaire (designers, architectes, développeurs, chefs de produits), qui présentera un projet numérique (basé ou non sur le cloud) sur lequel un maximum d’éco-conception pourra être appliqué.

Les équipes s’inscrivent via la page d’inscription suivante : https://www.apidays.co/sustainable-...

Pour participer au défi, les équipes participantes doivent s’inscrire au plus tard le 20 janvier.

Chaque équipe participante sélectionnera un projet, nouveau ou en cours, à présenter au challenge.

Les équipes identifieront et appliqueront des indicateurs pour optimiser l’impact environnemental de leur projet dans son ensemble : éco-conception, éco-architecture éco-développement.

Chaque équipe aura accès à un mentor et sera invitée à se joindre à 3 ateliers : un atelier “éco-conception” fin janvier, un atelier “architecture durable” fin février et un atelier “code durable” fin mars.

Les équipes auront 3 mois pour appliquer ces principes clés à leur projet et présenteront la conclusion de leur travail dans un pitch de 3 minutes au jury du challenge, composé de personnalités expertes dans la sobriété numérique, lors du Google Cloud Next2You Conference, qui aura lieu à Paris le 22 avril 2020 : Pierre-Olivier Chotard, Entreprise Marketing Manager chez Google Cloud ; Christine Ebadi, Head of Icelab, research, learning and innovation lab, D2SI ; Samuel Rousselier, Managing director and Associate chez Le Laptop ; Maxime Efoui, Project director chez The Shift Project.

À gagner :

1er prix offert par Google Cloud sur un projet Cloud

2ème prix décerné par le jury

3ème prix attribué par la communauté

Les gagnants seront les équipes qui auront mis en œuvre les meilleures pratiques en matière de sobriété numérique, de la manière la plus efficace à chaque étape de leur projet.