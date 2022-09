APIXIT et Armis annoncent un partenariat pour améliorer la sécurité des actifs dans les environnements IoT

septembre 2022 par Marc Jacob

APIXIT, expert des services et solutions de Cybersécurité, d’Infrastructures & Cloud, annonce un nouveau partenariat avec Armis, la plateforme unifiée d’intelligence des actifs, offrant une gestion des actifs de cybersécurité, une gestion des risques et une application automatisée pour les actifs IT, OT, ICS, IoMT, IIoT, cloud et IoT cellulaire.