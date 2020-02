ANYBOX nouveau vendeur sur la plateforme8bits.com

février 2020 par Marc Jacob

Anybox est la spécialiste du développement et de l’intégration d’applications web spécifiques métier. Elle fourni des ERP et des solutions Cloud pour leur hébergement. Une combinaison agile pour coller au mieux des besoins des entreprises et de leurs intérêts. Anybox propose des développements sur mesure et des solutions logicielles « sur étagère », en toute indépendance et dans une logique durable.

L’entreprise privilégie des solutions open-source et contribue, en retour, à la communauté du logiciel libre. Elle développe les projets de ses clients en mode agile et dans une culture de « lean management » cher aux entreprises nippones.

Pour la réalisation de nouveaux défis applicatifs elle s’appuie sur 4 composantes :

une infrastructure agile Cloud / Devops

le développement d’application « on demand »

la solution ERP open source Odoo

le onseil en transformation digitale

Une nouvelles gammes de services qui sera disponible prochainement sur la jeune plateforme web basée à Montrouge (92) et qui vient compléter les 25000 références d’ores et déjà disponibles en « juste 1 clic. » sur the8bits.com.