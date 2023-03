ANOZR WAY obtient le prix de la start-up FIC 2023

mars 2023 par Marc Jacob

ANOZR WAY, éditeur de logiciel spécialiste de la protection des personnes face aux risques cyber, obtient le prix de la start-up FIC 2023, qui a pour objectif de valoriser les startups et entreprises innovantes européennes. Déjà lauréate du Grand Défi Cyber 2021, elle a aussi été sélectionnée pour le programme d’expérimentation de la sécurisation des J0 Paris 2024.

Après une levée de 2M€ en 2021, ANOZR WAY, se développe sur les marchés étrangers : Bénélux, Suisse (intégration à l’accélérateur Tech4trust) et nord-américain. L’entreprise de 30 collaborateurs prévoit 300 % de croissance en 2023 et poursuit ses investissements en R&D.

ANOZR WAY, vient d’être choisie parmi 81 compétiteurs pour recevoir le prix de la start-up FIC 2023. La startup édite des logiciels spécialisés dans la protection des personnes face aux risques cyber en entreprise. La plus grande porte d’entrée des cyberattaques reste l’humain : 7 attaques sur 10 ciblent directement les dirigeants et collaborateurs. La plateforme logicielle ANOZR WAY permet une gestion de A à Z des vulnérabilités humaines, de l’évaluation des risques à la correction. Basées sur une technologie 100% propriétaire et conforme RGPD, les solutions fonctionnent en autonomie ou sont facilement intégrables par API à d’autres solutions cyber.

Des logiciels de protection cyber dédiés à l’humain

Pour attaquer une entreprise, les hackers récoltent sur le web et dark web toutes les données utiles au sujet des dirigeants et collaborateurs afin de les piéger (coordonnées, mots de passe fuités, données personnelles etc.).

Les solutions ANOZR WAY permettent la maîtrise de ces données sensibles appelées par la startup des IoC-H™ 1 (indicateurs de compromission humains), à l’instar des IoC techniques relatifs au système informatique.

La plateforme logicielle permet de réduire les risques et complexifier le ciblage des dirigeants et collaborateurs par les hackers :

• pour les DSI-RSSI : une solution de suivi de l’évolution de la menace à partir de l’état d’exposition global de l’entreprise, autrement appelé “surface d’attaque humaine” (80 % des attaques exploitent d’abord des vulnérabilités humaines).

• pour les collaborateurs : une application corrective, individuelle et sécurisée, qui leur donne le pouvoir de se protéger. Ils peuvent visualiser leurs données sensibles exposées sur les réseaux sociaux et le darkweb, avec des indications pour corriger soi-même son empreinte numérique. (1 français sur 2 risque une usurpation d’identité à cause de ses données personnelles fuitées dans le darkweb)

• pour les hauts dirigeants, COMEX CODIR, particulièrement exposés : (70% des dirigeants ont une exposition cyber très élevée) un programme de protection VIP.

Une rapide internationalisation

La start-up rennaise, qui compte parmi ses clients notamment la MGEN, Keolis, la Région Bretagne, de grandes banques publiques et privées, des assureurs et entreprises de l’énergie, s’internationalise. Après le développement dans la zone Bénélux, ANOZR WAY se développe en 2023 à Lausanne où elle a été sélectionnée pour intégrer le programme d’accélération Tech4trust. L’entreprise développe également des partenariats en Amérique-du-Nord où les différents mouvements de class actions menés contre les entreprises ayant laissé fuiter des données, exigent des outils de protection pour les clients victimes.

Avec l’accélération de 35% des attaques d’organisations par ransomware en 2022, et l’inflation de fuites de données qui découlent des cyberattaques, l’activité de l’entreprise est en nette augmentation. ANOZR WAY envisage une croissance de 300 %.

“Tour de contrôle cyber” JO 2024

ANOZR WAY vient aussi d’être sélectionnée pour le programme d’expérimentation de la sécurisation des Jeux Olympiques Paris 2024 qui vise à intégrer des entreprises françaises à haut niveau technologique et d’expertise en matière de sécurité, sûreté et cybersécurité pour créer une “Tour de contrôle cyber” dédiée aux grands événements, pilotée par Atos, Cisco et le conseil stratégique de filière des industries de sécurité (CSF-IS).

1Un IoC (indicateur de compromission) en cybersécurité est une vulnérabilité technique qui permet l’intrusion d’un système informatique. ANOZR WAY a créé le néologisme IoC-H™ pour qualifier les vulnérabilités humaines.