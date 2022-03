ANALYSTE SOC N2

mars 2022 par Elite Cyber Group

La prise en compte des événements et alertes de sécurité issus des analystes N1 ;

L'investigation des incidents de sécurité escaladés ;

La coordination pour assurer le bon traitement de ces incidents ;

Le reporting de l'activité opérationnelle à vos homologues techniques clients ;

L'amélioration continue et les optimisations en matière de détection ;

L'adaptation des systèmes de supervision sur la base d'une veille des menaces personnelles et partagée au sein des équipes ;

La recette des nouveaux clients avec l'équipe d'intégration, avant le démarrage de la prestation ;

L'accompagnement et le parrainage d'analystes N1.

Pour un de nos clients grands compte en cybersécurité nous recherchons un Analyste SOC N2.Objectifs :Rejoindre une équipe de passionnés, dynamique et conviviale, spécialisée en Sécurité des SI.L'opportunité d'évoluer dans des secteurs diversifiés dans les domaines du conseil, de l'audit, des tests d'intrusion, de la sécurité cloud, de l'IAM et de la supervision des SI.Leader dans la Cybersécurité, notre client est labellisé PASSI et PDIS par l'ANSSI et dispose d'une équipe de veille sur la menace et d'investigation numérique / forensics CSIRT.La Cyberdéfense vous passionne ?Au sein d'un SOC, vous assurez la sécurité défensive d'un périmètre client et devenez un acteur majeur de sa cyberdéfense. À ce titre, vous avez en charge :En tant qu'Analyste SOC N2, vous faites preuve d'inventivité dans les analyses, afin d'imaginer des scenarios expliquant la levée d'offenses. Vous vous appuyez sur les cartographies du client et savez prendre de la hauteur sur vos actions. Vous démontrez votre valeur ajoutée au quotidien, dans l'accompagnement des Analystes SOC N1 tout en prenant en compte les remarques du niveau 3 pour assurer une remontée d'alertes pertinentes.De formation supérieure en informatique, avec de bonnes compétences en sécurité, système et réseau. Vous justifiez d'au moins deux ans d'expérience au sein d'un SOC et êtes doté d'une expérience significative dans le domaine du SIEM ainsi que l'analyse de logs.Passionné de sécurité informatique, vous êtes dynamique, motivé et avez le sens du travail en équipe.

Salaire : 50000

Date annonce : 28/03/2022

Date de debut : 28/03/2022

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...