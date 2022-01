AN2V Réunion thématique 3 février 2022 Visioconférence - 14 heures à 16 heures : Les outils de sûreté connectés, un système d’information comme les autres ?

janvier 2022 par Marc Jacob

C’est une situation qui mérite d’être prise au sérieux et certains donneurs d’ordre imposent déjà des critères de sécurité.

Nous ferons appel à un panel d’expert pour décrire les enjeux de la cybersécurité en sûreté. Ils répondront à toutes vos questions !

PROGRAMME

M. Mathieu DELAPLACE - Délégué à la sécurité numérique pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes - Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI).

Il présentera son travail de délégué ANSSI dans la région et son actualité. Il fera un état des lieux de la menace cyber en général, en abordant des faits et éléments connus sur des attaques de S.I liés à la sûreté.

M. Christophe BUGEAUD - Directeur de l’innovation chez AZURSOFT Il nous expliquera comment un éditeur de logiciel de sûreté prend en compte aujourd’hui la cybersécurité dans ses solutions.

M. Fabrice KOSZYCK - CEO - SERENICITY

La détection est un élément clef dans la cyberprotection des Systèmes d’Information.

Il nous parlera du système de détection sur le S.I développé par sa société, et introduira la notion de mutualisation des moyens au niveau des communes et présentera une cartographie des risques cyber à l’échelle d’un territoire.

M. Arnaud GRESSEL - Courtier spécialisé dans les risques Sûreté et Cyber - RESCO COURTAGE

Il présentera les grands thèmes de la cyber-assurance : principes, principales difficultés, axes de progression. Il apportera également son regard sur la spécificité d’une cyber-assurance liée aux attaques sur les Systèmes d’Information en sûreté.

Mme Oriana LABRUYERE - Avocate associée - Cabinet ORIANA LABRUYERE & Co - DPO, elle co-anime le blog "la robe numérique" Elle présentera son action en matière de protection des données et de dynamique des villes cyber-responsables. Elle évoquera également les actualités de son blog : "La robe numérique". Elle abordera enfin la protection des données en général, et apportera ses idées et réflexions sur le lien RGPD/Sûreté et les questions liées aux données créées et traitées dans notre domaine de la sûreté. Quelle gouvernance d’un système de sûreté globale ?

M. Marc RENIER - Co-fondateur et COO de OWLINT & M. Jean-Christophe PELLAT - Co-fondateur et CPO de OWLINT

Le parcours d’une start’up dans la cyber.

