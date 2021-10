AN2V : Réunion du 12 octobre 14 heures à 17 heures - FFB Paris 16 + distanciel : Panorama de solutions de sûreté "hors vidéo"

octobre 2021 par Marc Jacob

Programme des interventions

ARITECH - M. Christophe MEZA

Aritech téléservice cyber sécurisé pour centrales d’alarmes intrusion : administrer un ensemble de centrales d’alarmes à distance (armer, désarmer, inclure, exclure des points d’alarmes ou créer des points de restauration...).

BOSCH SECURITY SYSTEMS - M. Éric CHIQUET

Systèmes de sonorisation et d’évacuation sur IP PRAESENSA. Une nouvelle gamme qui bénéficie de liens vers les systèmes de vidéosurveillance avec des caméras ONVIF, et des passerelles IoT.

CRISOTECH, A Deveryware Business - M. Hugo FIORA

INTRUSION GAME. L’objectif est simple : sensibiliser les collaborateurs aux enjeux de la sûreté des sites et de la protection de l’information avec un test grandeur nature d’intrusions, le tout en caméras cachées ! Sur une période donnée, les collaborateurs doivent démasquer les intrus tentant de déjouer les mesures de sûreté. Au programme : clé USB piégée, objets espions, sac piégé...

ENOVA ROBOTICS - M. Frédéric GLAUBERT

Robots autonomes de sûreté / sécurité. Deux cas clients OIV.

FEEDER - M. Joris DI MARCANTONIO

Solutions de sécurisation des accès et des flux IP, et méthodes de tentatives d’intrusions avec notre partenaire Sophos.

HEROPOLIS - M. Jean-Yves INGEA

Gestion numérique des procédures de sécurité : vers la maîtrise de l’information Une plateforme SaaS + mobile permettant aux organisations (collectivité, entre-prises) de gérer leurs risques, vulnérabilités, et tâches sur le terrain dans les 3 temps du quotidien, de l’urgence, et de la gestion de crise

INVISSYS - M. Philippe LE GOFF

Des systèmes de sûreté communicants en s’appuyant sur les technologies issues de l’Internet des objets (IoT).

MUTAKOM - M. Jordan PHILIPPON LEBREC

Règles de bonnes pratiques dans les transmissions d’alarmes : arrêt du rtc et passage au tout IP rendent les transmissions d’alarmes vulnérables. Panorama des possibilités en listant avantages et inconvénient.

NEDAP - M. Marco GOMES

Déploiement de la solution de contrôle d’accès Aeos, sur l’ensemble des sites Airbus Commercial Aircraft en Europe (Fr, ES, UK ,GERM).

NOKIA - M. Benoit LERIDON

La nouvelle loi sécurité propose de nouvelles opportunités de mutualisation nécessitant, entre autres, une remise en question des réseaux pour l’acheminement des flux. Nokia, propose de partager son expérience et sa vision sur ces réseaux de communication adaptés à ces nouveaux enjeux.

QUANTUM - M. Aldo DI FILIPPO

L’augmentation du nombre de caméras, des résolutions plus élevées et des analyses imposent d’énormes exigences aux infrastructures de sécurité, entraînant des besoins en matière d’évolutivité, de performances et des technologies les plus récentes. Le temps est à la centralisation de l’information, pour réduire les coûts et simplifier son analyse.

SENSIVIC - Mme Pascale DEMARTINI

Les détecteurs audio détectent les événements anormaux en temps réel. Ils complètent toutes les installations de sûreté en leur apportant la réactivité. L’audio est le meilleur moyen pour détecter l’événement en train de se produire : tentatives d’effractions, agression verbale, cris de panique, bris de vitre... en toute légitimité RGPD.

SOA - M. Joël VIALLON

Les 5 points clé de l’aménagement d’une salle de contrôle.

WARYME - M. Boris BERGER

De l’alerte en cas de menace, à l’intervention par les forces de secours, notre ambition est de révolutionner les moyens de communication de crise, et introduire une dose de numérique dans la gestion des plans de sécurité.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Vous utilisez des technologies de sûreté ?

Directeur sûreté, élu, institutionnel, bailleur social, transporteur urbain, centre commercial...

L'inscription est libre. Elle se fait en ligne

Vous pourrez choisir entre une participation en présentiel (capacité bloquée à 150 personnes) et distanciel (renvoi vidéo live).

En cas de difficulté n'hésitez pas à nous contacter.

INFO PRATIQUES

Réunion du 12 octobre 2021

Panorama de solutions de sûreté "hors vidéo"

14 heures à 17 heures - FFB Paris 16 + distanciel

Cette réunion sera suivie d’un cocktail : un moment convivial de networking !

Vous avez une offre de produit ou de service dans le domaine de la sûreté ? Vous devez être membre de l’association pour vous inscrire. N’hésitez pas à contacter l’AN2V pour connaître les modalités d’adhésion.

Association nationale de la vidéoprotection

Rémi FARGETTE - Directeur général 06 28 45 04 27