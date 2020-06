WALLIX lance WALLIX Authenticator

juin 2020 par Marc Jacob

WALLIX lance WALLIX Authenticator, son offre d’authentification forte. Alors que les cyber-attaques prolifèrent avec la démultiplication des accès à distance et du télétravail, les risques cyber liés à la transformation digitale des entreprises explosent avec la migration des Systèmes d’Information vers le Cloud, le développement des objets connectés ainsi que la massification des données et le Big Data qui en découlent. Ces nouveaux usages démultiplient les accès à distance qui véhiculent de nouvelles vulnérabilités facilement exploitables par les cybercriminels.

WALLIX, expert de la sécurité des identités et des accès, aide les organisations à gouverner et protéger l’ensemble des clés d’accès où qu’ils soient, à l’intérieur du réseau de l’entreprise, à distance, en télétravail, ou dans le cloud que ce soient les accès aux infrastructures et aux comptes à privilèges avec WALLIX Bastion, les risques d’accès aux postes de travail avec WALLIX BestSafe et l’accès aux applications de l’organisation avec WALLIX Trustelem. WALLIX Authenticator enrichit naturellement la gamme de logiciels de WALLIX pour apporter un niveau de sécurité indispensable au contrôle de l’identité de tous les utilisateurs de l’entreprise, et étendre ainsi la confiance à tout le périmètre de l’organisation.

Etes-vous vraiment la personne que vous prétendez être ?

Avec WALLIX Authenticator l’utilisateur est invité pendant sa connexion à suivre plusieurs formes d’identification, consistant par exemple à entrer un code sur son téléphone portable ou à scanner son empreinte digitale. L’exigence d’authentification multiple est un moyen rapide et simple de limiter les vols d’identités et de s’assurer que les données des entreprises sont sécurisées. Avec la notion d’entreprise étendue il n’est effectivement plus possible d’établir une confiance uniquement basée sur les réseaux et terminaux utilisés, le principe de zéro-trust doit être appliqué sur les tous les accès avec le contrôle systématique de l’identité des utilisateurs connectés.

WALLIX Authenticator distribuée et revendue au travers d’un réseau international de partenaires

Avec l’ajout de WALLIX Authenticator dans son catalogue de solutions, WALLIX propose une nouvelle chaîne de valeurs de la cybersécurité à son réseau de partenaires distributeurs et revendeurs. Celui-ci bénéficie de l’appui de WALLIX pour commercialiser et déployer l’authentification forte au travers des solutions existantes de WALLIX ou comme produit autonome.

WALLIX Authenticator est construit sur la technologie certifiée CSPN de InWebo, partenaire historique du réseau d’alliance de WALLIX, et bénéficie par cet intermédiaire d’une expertise de l ’authentification forte de haut niveau.