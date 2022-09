Alerte au public : utilisation frauduleuse du nom et du numéro de téléphone de la Banque de France dans le cadre des fraudes aux faux courtiers

septembre 2022 par Marc Jacob

Les escroqueries au crédit à la consommation, commises par des personnes se présentant comme des courtiers, se multiplient. Le nom et le numéro de téléphone de la Banque de France sont aujourd’hui utilisés dans le cadre de ces fraudes dites « aux faux courtiers ». La Banque de France appelle les consommateurs à la plus grande vigilance et rappelle qu’elle n’intervient jamais dans la souscription de crédits bancaires.