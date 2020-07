ALCEA

juillet 2020 par Marc Jacob

Contact : Monsieur Pascal LENGLART, Directeur Général

Année de création : 1995

Activités :

Description du produit phare pour 2020 :

Fabricant français qui conçoit et développe une solution globale de sûreté architecturée autour de la gestion des accès, la détection intrusion, la vidéo protection, la gestion électronique des clés et la gestion technique. Grâce à son logiciel de supervision ALWIN, certifié et qualifié ANSSI, ALCEA propose une véritable solution logicielle et matérielle sécurisée, durable, ouverte, modulaire et intégrée pour gérer toutes problématiques liées à la sûreté des batiments.

Adresse du site Internet : www.alcea.fr

Services proposés sur ce site :

Présentation de notre solution de supervision ALWIN et de ses différents modules métiers

Etudes de cas

Documentation et vidéos

Programmes de formation etc…