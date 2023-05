AI Builders : La CNIL, à contre-courant des autorités Européennes ?

mai 2023 par Stéphane Roder, CEO d’AI Builders

Stéphane Roder, CEO d’AI Builders réagit à cette information : « En misant sur une régulation soft des IA Génératives, la CNIL prend une excellente décision totalement à contre-courant des autorités de régulation Européennes en charge de l’AI ACT.

En effet, en axant son intervention sur le respect du RGPD et du copyright des données d’entrainement, la CNIL joue son rôle de protection du citoyen et des biens sans freiner la créativité liée à l’apparition d’une nouvelle technologie. Elle n’entrave en rien le déploiement des IA génératives en imposant une classification du risque totalement subjective et une nécessité de conformité absolument inabordable pour des startups ou des PME comme souhaite le faire l’AI Act.

Il reste à espérer que cette sagesse et cette confiance dans la capacité du législateur et de nos démocraties à réguler à postériori. Il est fort à parier, par contre, que les gendarmes informatiques devront dans les mois ou années qui viennent intervenir sur l’utilisation des réseaux sociaux et des IA génératives pour qu’elles n’interfèrent pas dans le déroulement normal de nos institutions républicaines comme a pu le faire Cambridge Analytica pour le Brexit ou l’élection de Donald Trump comme s’en est ému dernièrement Geoffray Hinton à fort juste titre. »