ADENIUM devient le pôle conseil continuité de l’activité de BE Resilient Group

novembre 2020 par Marc Jacob

Les dirigeants d’Adenium ont annoncé la transformation de leur société en groupe de conseil innovant dédié à la résilience organisationnelle. Adenium SAS change de dénomination sociale, désormais BE RESILIENT GROUP (BRG), un nouveau nom pour proposer une offre plus large et inédite autour des métiers de la résilience.