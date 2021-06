ACHAT AU NUMERO

juin 2021 par Marc Jacob

Le magazine trimestriel Global Security Mag s’arrêtant à la fin de l’année 2021 nous ne proposons plus que de l’achat au numéro au prix de 24€TTC en version papier et 12€TTC en version PDF

Vous pouvez obtenir un numéro en version papier pour un Prix de 24€TTC (TVA 20%) en réglant par carte bancaire.

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Vous pouvez obtenir un numéro en version en format PDF pour un prix de 12€TTC (TVA 20%) en réglant par carte bancaire.

https://www.globalsecuritymag.fr/Pa...

Pour avoir un aperçu du numéro 10, paru le 25 février 2010 :

Les achats peuvent être souscrits auprès de :

SIMP, 17 avenue Marcelin Berthelot - 92320 Châtillon par courrier ou par mail marc.jacob@globalsecuritymag.com

- Télécharger le bulletin d’achat au numéro :

Tout achat au numéro prendra effet à partir du règlement de son montant. Une facture sera adressée en retour.

Renseignement complémentaire : Marc Jacob Brami

Tél. 01 40 92 05 55 - mail : marc.jacob@globalsecuritymag.com

Mentions légales

Notre société SIMP, SARL au capital de 7.622,45 euros – R.C. Nanterre 97 B 00192 – N°SIRET 339 849 648 00011 – NAF 7311Z, en tant que responsable de traitement, traite vos données à caractère personnel afin de vous adresser des newsletters / alertes / vous inviter à nos événements.

Ces données sont destinées aux services abonnement de notre société. Conformément aux articles 39 et suivants de la Loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition relativement à toutes les données vous concernant.

Pour exercer ces droits, veuillez nous contacter en cliquant ici

Si vous ne souhaitez plus recevoir de communications de notre société, c’est ici