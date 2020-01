ACE Management et CEIS lancent le baromètre européen de l’investissement en cybersécurité

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

ACE Management et CEIS lancent à l’occasion du Forum International de la Cybersécurité 2020 (FIC2020) la première édition du baromètre européen de l’investissement en cybersécurité. L’objectif est de disposer de données précises afin d’évaluer les forces et les faiblesses des pays européens dans le paysage de la cybersécurité mondiale encore dominé par les États-Unis et Israël.

Alors que les questions de souveraineté numérique et de sécurité du digital sont à l’agenda de la nouvelle Commission européenne, ce baromètre a pour vocation de présenter un état des lieux précis et fiable de l’investissement en cybersécurité en Europe pour mieux appréhender les besoins de la filière.

Investissements européens en cybersécurité : un rattrapage progressif bien qu’encore insuffisant

Même si les levées de fonds en cybersécurité en Europe se multiplient chaque année depuis 2015, le premier constat dressé par le baromètre est que l’Europe accuse un retard important par rapport aux États-Unis. Avec 6,69 milliards de dollars de fonds levés en cyber sur la période 2017-2019, les entreprises américaines cumulent ainsi 70,8 % des montants levés au niveau mondial contre 11% pour l’Europe (1,04 milliards $). Les États-Unis, qui représentent aujourd’hui près de 40% du marché mondial de la cybersécurité (évalué à 140 milliards $), sont donc sur-représentés dans les levées de fonds mondiales.

Tous les ans, à l’occasion de chaque édition du FIC, le baromètre présentera :

Les montants comparés des levées de fonds en cybersécurité entre les pays européens, les États-Unis et Israël

Les segments du marché de la cybersécurité qui concentrent les levées de fonds

Des recommandations pour structurer progressivement le marché européen autour de champions robustes.

ACE Management et CEIS considèrent en effet que la mobilisation et le renforcement des capacités d’investissements européens en cybersécurité sont des leviers essentiels pour non seulement accélérer la croissance des pépites innovantes, mais aussi consolider et structurer progressivement un écosystème innovant mais encore très éclaté.