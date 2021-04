ACCESSECURITY lance une série de Webinars sur la Cybersécurité

avril 2021 par Marc Jacob

S’adaptant au contexte sanitaire, AccesSecurity - le RdV cybersécurité et sûreté du Sud - innove et propose un nouveau format à son public, exposants, partenaires et visiteurs, structuré autour de plusieurs événements dont un cycle de webinars.

Le JEUDI 2 DÉCEMBRE, c’est une journée de conférence « ACCESSECURITY 100% CYBERSÉCURITÉ » qui sera cette fois organisée au Palais des Congrès à Marseille Chanot. Prévu en présentiel, cet événement permettra aux principaux acteurs du marché, responsables à la recherche des solutions et apporteurs, d’échanger sur la « SÉCURITÉ NUMÉRIQUE », thématique omniprésente de nos jours.

Enfin, le salon dans son format traditionnel dédié à la « SÉCURITÉ ET CYBERSÉCURITÉ » sera programmé les MERCREDI 9 ET JEUDI 10 MARS 2022. Organisé en présentiel, il renouera avec les origines d’AccesSecurity tout en apportant un développement digital permettant d’ouvrir au plus grand nombre l’accès. A son programme : exposition, colloque, ateliers et networking. Pour rappel, organisé depuis 2015 au sein de Marseille Chanot, AccesSecurity est un évènement 100% business. Il bénéficie du soutien d’une trentaine de partenaires de renom dont les pôles de compétitivité Safe, Mer et SCS.

WEBINAR N° 1 : JEUDI 15 AVRIL DE 14H30 À 15H30 « 2021, L’ANNÉE DE LA CYBERSÉCURITÉ EN FRANCE ? »

INTERVENANTS : Moïse MOYAL, Délégué à la Sécurité Numérique - Régions Provence-AlpesCôte d’Azur et Corse, ANSSI et Alexandre GAZZOLA, Directeur du Développement Régional ORANGE CYBERDEFENSE ANIMATEUR/MODÉRATEUR : Christophe CLARINARD, Consultant en Intelligence Économique et Stratégique, IES-SSE Conseil & Formations INSCRIPTION GRATUITE SUR : https://bit.ly/3dj4T2W

PLUS D’INFOS SUR www.accessecurity.fr