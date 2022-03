ABBYY lance ABBYYOne, son nouveau réseau mondial de partenaires

mars 2022 par Patrick LEBRETON

L’IPA est une catégorie de marché qui, selon le cabinet d’études IDC, connaîtra une croissance moyenne de 20,1 % au cours des prochaines années pour atteindre 42,4 milliards de dollars en 2025. Elle fait converger l’intelligence artificielle (IA) et l’automatisation pour donner aux dirigeants d’entreprise un plus grand contrôle sur leurs opérations, et des moyens plus simples pour automatiser et améli orer les processus et la prise de décision. Pour aider les organisations à évoluer dans l’univers de l’automatisation intelligente, ABBYYOne connecte l’écosystème le plus diversifié de partenaires à travers le monde avec les solutions d’ABBYY qui sont à la pointe de l’innovation en matière de traitement intelligent des documents (IDP) et de Process Intelligence.

Ce nouveau programme de partenariat regroupe plus de 1 000 partenaires commerciaux et technologique, en mettant l’accent sur l’alignement stratégique avec ceux qui sont les plus engagés dans la réussite mutuelle. Toutes les formations et certifications sont proposées gratuitement via ABBYY University.