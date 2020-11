ABB sélectionne Google Cloud pour continuer son développement de ses systèmes d’information dans le cloud

novembre 2020 par Marc Jacob

Google Cloud a été sélectionné par ABB pour étendre l’empreinte cloud de ses systèmes d’informations (SI). la société basée en Suisse, a choisi Google Cloud dans le cadre de l’initiative "Rationalisation des Opérations Informatiques" ou “Rationalizing IT Operations” (nom de code : Programme RIO), un projet qui vise à accroître l’évolutivité et la résilience des services d’infrastructure de toutes les entités du groupe ABB.

Google Cloud va collaborer avec l’équipe chargée des services d’hébergement d’ABB pour mettre en place une migration optimisée vers le cloud, adaptée aux besoins des entreprises du groupe en matière de SI. Celle-ci sera effectuée de manière structurée et en adéquation avec le nouveau modèle d’exploitation d’ABB. Cette migration témoigne de l’attention accrue qu’ABB porte à l’adoption du cloud et à l’optimisation de la capacité de ses centres de données.

Les capacités de Google Cloud en data science, intelligence artificielle (IA) et machine learning (ML) seront mises à profit pour simplifier et améliorer l’assurance qualité des services informatiques grâce à l’automatisation et la consolidation de services identifiés qui sont hébergés dans les centres de données stratégiques et les sites distants d’ABB. Le tout, avec une approche "cloud-first".

"ABB est un leader technologique mondial qui figure depuis de nombreuses années parmi les entreprises du Fortune 500", a déclaré Dominik Wee, Directeur Monde du secteur industries chez Google Cloud. "Nous sommes heureux que Google Cloud aide ABB dans l’optimisation de ses services informatiques dans le cloud, au moment où l’entreprise se dirige vers un avenir encore plus numérique".

"Nous sommes ravis de collaborer avec Google Cloud pour améliorer la compétitivité des systèmes d’informations d’ABB et la flexibilité que nous offrons à nos clients internes", a déclaré Daniele Lisetto, Responsable de la stratégie informatique et Parrain du programme RIO chez ABB.

"Alors que nous étendons le développement dans le cloud de nos systèmes d’informations, notre choix d’inclure Google Cloud renforce davantage notre vision stratégique et stimule l’innovation", a déclaré Prabhu Chakravarthy, responsable du programme Groupe SI chez ABB.