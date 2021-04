ABB renforce son partenariat avec AFC Energy

avril 2021 par Marc Jacob

Réaffirmant plus que jamais leur engagement en faveur du développement durable, ABB et AFC Energy collaboreront à l’expérimentation des piles à combustible et à leur intégration dans un portefeuille étendu de solutions énergétiques appliquées à l’e-mobilité et désormais aux data centers. ABB a annoncé un investissement stratégique et un accord de développement avec AFC Energy dans le but d’accélérer l’intégration de la technologie des piles à combustible dans ses segments à forte croissante que sont l’e-mobilité et les data centers.

En 2020, ABB avait annoncé le démarrage d’un partenariat stratégique avec AFC Energy en vue de développer la prochaine génération de solutions de recharge haute puissance pour véhicules électriques (VE) destinées à alimenter des zones où l’accès au réseau est limité. S’appuyant sur cette collaboration, ABB et AFC Energy ont signé un nouvel accord de développement portant sur la conception et l’expérimentation de la technologie de pile à combustible alcaline d’AFC Energy et sur son intégration au portefeuille ABB de systèmes de data centers.

L’objectif de ce partenariat est de travailler à l’élaboration d’une solution énergétique clé en main, durable et « zéro émission » pour alimenter le nombre croissant de data centers actuels et futurs, destinés à répondre à la demande mondiale de stockage et de traitement des données. Les dépenses des utilisateurs finaux dans les infrastructures de data centers mondiaux devraient augmenter de 6 % en 2021 par rapport à l’année précédente1.

Outre leur collaboration en matière d’e-mobilité, les deux entreprises coopéreront à l’évaluation des principes de conception énergétique des data centers et de l’opérabilité de leurs systèmes, en examinant les interfaces entre pile à combustible, stockage d’énergie, installation électrique, tableau de distribution et infrastructure de commande. Des techniques de simulation de data centers en temps réel seront également utilisées pour mener des essais.

Depuis 25 ans, ABB est un leader du marché en matière de conception et de fourniture de solutions électriques innovantes, efficientes et durables pour les data centers, et collabore avec les principaux opérateurs de data centers hyperscale et de colocation au monde afin de réduire la consommation d’énergie et d’améliorer la sécurité de l’approvisionnement en électricité. AFC Energy est un fournisseur de premier plan de technologies de production d’électricité propre à partir d’hydrogène pour des applications réseau et hors réseau. Sa solution standard permet de fournir l’énergie nécessaire aux infrastructures de recharge qui font traditionnellement appel à des générateurs Diesel.