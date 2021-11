ABB lance HiPerGuard

novembre 2021 par Marc Jacob

ABB lance le système d’ASI moyenne tension capable de fournir une alimentation électrique continue jusqu’à 24 kV pour les DataCenters et aux autres installations critiques afin de protéger les serveurs et les charges mécaniques, tout en réduisant les coupures électriques. Grâce à son taux d’efficacité de 98 %, le plus élevé sur le marché, HiPerGuard soutient le développement durable, avec une réduction potentielle des émissions de carbone de 1 245 tonnes sur une durée de vie moyenne de 15 ans.

HiPerGuard offre les mêmes avantages qu’un système d’ASI dynamique classique, notamment un faible coût d’achat, un rendement élevé et une résistance aux perturbations majeures du réseau, le tout en intégrant flexibilité et capacité d’un système de convertisseur statique moderne. Le résultat est un système ASI moyenne tension qui garantit des capacités accrues de prise en charge du réseau et répond à la demande tout en réduisant les coûts élevés qu’entraînent les perturbations et les coupures de courant. L’onduleur HiPerGuard prévient les principaux problèmes liés à la qualité de l’onde, comme les erreurs de traitement des données ainsi que les défaillances et la surchauffe des circuits imprimés en protégeant les systèmes contre les chutes et les pointes de tension et les coupures de l’alimentation.

En plus des performances exceptionnelles en matière de protection de la charge, grâce à son architecture innovante ZISC (convertisseur statique à isolation d’impédance) brevetée par ABB, l’onduleur HiPerGuard fournit une alimentation fiable et isole efficacement la source d’énergie, ce qui positionne le système de protection au plus près du réseau que toute autre solution. Ces caractéristiques améliorent la réponse à la demande et la fiabilité de l’approvisionnement.

Outre les avantages en termes d’efficacité énergétique et de la protection contre les perturbations, l’onduleur HiPerGuard d’ABB offre des capacités avancées avec une large gamme d’options d’alimentation de secours, notamment des générateurs diesel, des générateurs à gaz et des turbines. HiPerGuard garantit également la flexibilité de la conception du système et la mise en œuvre des sources d’énergie alternatives telles que l’hydrogène. Comme pour tous les produits de protection d’énergie d’ABB, HiPerGuard est conçu pour une disponibilité à long terme, avec des dispositifs de redondances internes et un MTTR (temps moyen de réparation) de seulement 15 minutes. Il ne nécessite qu’une maintenance intrusive seulement tous les dix ans, ce qui permet aux équipes de maintenance de gagner du temps et réaliser des économies.