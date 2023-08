ABB investit dans la start-up d’intelligence artificielle Viking Analytics

août 2023 par Marc Jacob

À l’aide d’algorithmes basés sur l’IA, Viking Analytics a créé un moteur d’analyse qui détecte automatiquement les conditions de fonctionnement invisibles ou avant la panne des équipements électriques. Il est ainsi plus facile pour les opérateurs de prévenir les pannes coûteuses, de planifier efficacement la maintenance et d’optimiser la disponibilité.

La technologie de Viking Analytics complète la solution ABB Ability™ Asset Manager qui offre une totale visibilité à distance de l’état des actifs et du système électrique. L’intégration du nouveau moteur d’IA de Viking Analytics ajoute des analyses avancées pour la prédiction et la prévention des conditions défectueuses dans les équipements électriques.

Viking Analytics a remporté le Startup Challenge 2020 d’ABB Electrification, un concours international pour les innovateurs en technologie. Au cours des deux dernières années, ABB et Viking Analytics ont développé des logiciels et des tableaux de bord pour détecter des anomalies dans une série de données générées par des capteurs d’équipements électriques.

Le financement dans Viking Analytics est le dernier d’une série de mesures visant à étendre l’écosystème de partenaires d’ABB dans l’innovation. Depuis sa création en 2009, ATV a investi environ 350 millions de dollars dans des start-ups qui soutiennent de nouveaux modèles économiques et améliorent le portefeuille d’offres de l’entreprise.

Viking Analytics a démarré ses activités en 2018. Elle a pour mission de permettre à chaque entreprise de services industriels, comme les entreprises de maintenance, les équipementiers et les intégrateurs de systèmes, de surveiller plus de machines de manière fiable. La solution propriétaire de Vikings hiérarchise les machines qui nécessitent une attention, tout en fournissant des explications pertinentes concernant cette hiérarchisation. De plus, les experts peuvent faire des retours sur la liste des priorités et recommander des actions, ce qui permet à la solution d’apprendre. Grâce à la solution Viking, les sociétés de services peuvent proposer des services de surveillance à distance fiables avec moins de fausses alertes et sans avoir besoin d’équipes d’IA en interne.