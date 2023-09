ABB investit dans Pratexo

septembre 2023 par Marc Jacob

La plateforme technologique de Pratexo prend en charge les initiatives d’IoT et d’intelligence artificielle qui nécessitent de la puissance de calcul en périphérie. Leurs technologies garantissent la configuration rapide des systèmes capables de traiter les importants volumes de données générés par les capteurs IoT, ainsi que de réaliser une analyse avancée en temps réel à proximité de ces appareils et non sur le cloud.

La division Electrification Service d’ABB s’appuiera sur Pratexo Studio, la plateforme de développement sans code de Pratexo, pour accélérer et révolutionner la conception des solutions numériques edge-to-cloud en fonction des besoins des clients. Ceux-ci disposeront ainsi de tous les atouts pour améliorer leurs prises de décisions.

Grâce à cette collaboration avec Pratexo, les clients d’ABB pourront déployer des réseaux et des architectures de solutions en périphérie. Ils bénéficeront d’une part d’informations en temps réel. D’autre part, ils réduiront leurs volumes de transfert de données sur le cloud, amélioreront la confidentialité et la sécurité de leurs données et s’assureront de la continuité de service même en cas de déconnexion d’Internet.

Par exemple, les solutions logicielles personnalisées et décentralisées qui autorisent les opérateurs de réseaux de distribution à gérer, surveiller et évaluer en temps réel leurs systèmes électriques, à identifier les éléments susceptibles d’entraîner une défaillance des machines et à optimiser leur approche au niveau le plus local, afin de s’adapter à l’évolution rapide des circonstances en identifiant les changements en matière de disponibilité et de consommation d’énergie et en réagissant de manière appropriée.

Membre du centre de croissance de l’innovation ABB SynerLeap, Pratexo est l’un des trois vainqueurs du 2022 Startup Challenge d’ABB Electrification, un concours international lors duquel les innovateurs ont développé des concepts inédits visant à faciliter une transition sûre, intelligente et durable vers l’électrification.

Sixième investissement en capital-risque réalisé par ABB en 2023, ce partenariat contribue à élargir l’écosystème de partenaires d’innovation du groupe spécialisés dans le développement de solutions favorisant la décarbonation. Depuis sa création en 2009, ATV, l’unité de capital-risque d’ABB, a investi environ 300 millions de dollars dans des start-ups présentant des synergies avec le portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automatisation et de mobilité d’ABB.

Fondée en 2019, Pratexo s’appuie sur deux décennies d’expérience dans le développement de systèmes de calcul parmi les plus performants et évolutifs au monde, pour des organisations comme PayPal et la NASA. La plateforme technologique de Pratexo prend en charge les stratégies et initiatives d’IoT et d’intelligence artificielles qui nécessitent de la puissance de calcul en périphérie, par exemple près des capteurs ou des caméras placés dans des lieux isolés. Parfaitement adaptées aux secteurs de l’électrification, de l’énergie, des utilités, de la défense et des bâtiments et villes intelligents, les technologies ouvertes et éprouvées de Pratexo permettent de configurer l’architecture la plus compatible avec chaque type d’application edge.