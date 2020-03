A10 Networks dévoile une solution de défense des infrastructures 5G et Cloud contre les attaques DDoS

mars 2020 par Marc Jacob

vThunder TPS, la solution pour répondre aux nouvelles attentes du marché

Aujourd’hui, les opérateurs mobiles 5G et fournisseurs de services cloud se tournent davantage vers des solutions agiles et virtualisées que vers des infrastructures matérielles dédiées. Ils recherchent ainsi des défenses contre les attaques DDoS capables d’évoluer vers ce type de solutions cloud privées, virtualisées et élastiques. La transition vers la 5G rend cela d’autant plus essentiel que les opérateurs doivent garantir la disponibilité des services métier en cas d’attaques DDoS de grande ampleur, notamment pendant les périodes à forte visibilité, telles que des évènements sportifs internationaux ou des pics d’achats saisonniers. Ces attaques DDoS seront de plus en plus lourdes de conséquences puisque les opérateurs étendent leurs services afin d’assurer le pilotage IoT des réseaux d’énergie, de l’agriculture, des transports, de la santé et de la fabrication.

Economique, la solution vThunder TPS d’A10 Networks permet aux opérateurs de protéger leurs réseaux et leurs infrastructures sans sur-provisionner leur capacité de défense contre les attaques DDoS :

• Défense contre les attaques DDoS prête pour le cloud : Les clients bénéficient d’une flexibilité accrue du déploiement et de l’exploitation, ainsi que de défenses contre les attaques DDoS compatibles avec les principales plateformes cloud, telles que KVM, VMware ESXi et Microsoft Hyper-V. L’appliance virtuelle hautes performances de 100 GBits/s peut évoluer jusqu’à 800 Gbits/s grâce à un cluster de huit éléments pour s’adapter aux besoins des opérateurs mobiles 5G et des fournisseurs de services cloud.

• Agilité et évolutivité : La licence FlexPool d’A10 permet de faire évoluer la capacité de la licence à l’heure près, contrairement aux semaines ou aux mois imposés par l’achat, la livraison et l’installation de solutions matérielles. D’autre part, il est également possible de réduire la capacité en réaffectant les licences à d’autres points de présence lorsque les pics de demande sont franchis. Le modèle de tarification des abonnements d’A10 permet également de bénéficier de coûts de démarrage et de mise à niveau inférieurs.

• Protection complète : En association avec Orion 5G Security Suite, vThunder TPS assure la détection et l’atténuation hautes performances des attaques DDoS, aussi bien sur les infrastructures mobiles que les réseaux cloud.

vThunder TPS est déjà disponible ; vThunder TPS avec des performances de 100 Gbits/s sera disponible en mars 2020.