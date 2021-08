A qui la responsabilité de la gestion de la sécurité ?

août 2021 par Tangi Le Boucher, expert sécurité au sein d’enioka Consulting

enioka, le partenaire de référence pour aider les entreprises à gérer la complexité de leur SI, est très souvent confronté, comme souvent dans ce secteur, à des problématiques de cybersécurité. Pourtant, les technologies, les équipes informatiques et les cyberattaques ont évolué ces dernières années. Alors, qui doit prendre le lead sur la gestion de la sécurité ? Tangi Le Boucher, expert cybersécurité de la « maison » enioka Consulting, livre ici son analyse sur le sujet.

Genèse de la sécurité : avant tout une question de gestion de réseau A la base, la gestion de la sécurité était surtout une affaire de réseau. On ouvrait un port sur le réseau de l’entreprise et on le sécurisait pour éviter les intrusions (firewalls,..).

Mais à mesure que l’entreprise va se développer, ses enjeux en termes de cybersécurité vont de fait croître parallèlement. En effet, les incidents seront mathématiquement plus nombreux, les risques de cyberattaques également et sans parler des collaborateurs non sensibilisés aux problématiques de sécurité qui vont « ouvrir des portes » aux hackers.

Dans ce cadre, la sécurité informatique a évolué et les entreprises ont dû ajouter à leur dispositif des strates de contrôles supplémentaires, mettre en place des mesures de sécurité spécifiques aux processus de l’entreprise, aux projets...

Et là, encore, la problématique de gestion de la sécurité consiste à sécuriser le réseau de l’entreprise plus finement.

Plus de complexité implique des responsabilités réparties

Avec la complexification des SI des entreprises, la cybersécurité, elle aussi, a dû se réinventer dans l’entreprise.

Aujourd’hui, il faut bien avoir conscience que quand on parle de sécurité on parle de choses assez différentes entre les aspects métiers, les aspects gouvernance et les aspects cybersécurité. Et chaque interlocuteur informatique dans l’entreprise a son champ de responsabilité.

Face à cette complexification grandissante, même si historiquement la cybersécurité d’une entreprise était fortement portée par le réseau, aujourd’hui celle-ci se doit d’être plus uniformément répartie entre les différents responsables IT. Ce qui peut nécessiter de la part des entreprises de faire évoluer leur organisation vers une vision et un pilotage plus global de la cybersécurité.

En effet, selon les exigences de sécurité, qu’elles soient déterminées par l’entreprise ou réglementairement, selon aussi les compétences, les appétences et la "culture" sécurité des équipes IT, il peut être nécessaire pour l’entreprise de diluer de façon plus ou moins importante les responsabilités « sécurité » entre la mise en œuvre des mesures de sécurité et les différents niveaux de contrôles de leur bonne mise en œuvre. Par exemple, si l’on prend le secteur de la banque, la cybersécurité ne peut se penser qu’en termes de responsabilités partagées : sécurité du réseau, mise en œuvre des mesures, contrôles de la bonne mise en œuvre des mesures, contrôles des contrôles...

En outre, les objectifs de sécurité qu’une entreprise se fixe peuvent être amenés à évoluer selon l’évolution de celle-ci, des menaces qui pèsent sur elles, et de la réglementation qui la concerne, et donc l’amener à faire évoluer son organisation autour de la sécurité.

Une dilution de la responsabilité « sécurité », oui, mais dans la transparence Aujourd’hui, ce que l’on peut observer sur cette problématique est que, quelle que soit la taille de l’entreprise, les responsabilités doivent être partagées.

Et c’est d’autant plus vrai pour les PME qui ne peuvent pas disposer d’équipes « King Size » de sécurité. Il va être donc très important de bien répartir les tâches et les responsabilités.

Concrètement, la sécurité reste une affaire de risques à couvrir mais elle dépend aussi de la culture « sécurité » de l’entreprise.

Aujourd’hui, partout où nous intervenons, la clé de la réussite de cette dilution de la responsabilité de la sécurité tient en une phrase : la répartition doit être claire et exprimée dès le départ, des développeurs aux équipes réseaux, en passant par les responsables IT opérationnels... Une fois cela mise en place précisément, chacun sait ce qu’il a à faire et son champ d’intervention est précis et respecté des autres responsables sécurité. Ce qui n’empêche bien évidemment pas la collaboration entre les différentes équipes.