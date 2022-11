A l’occasion du SysAdmin Day 2022, quelle évolution pour les administrateurs système ?

août 2022 par Veeam Software

Vendredi 29 juillet se tenait la journée des Administrateurs Système (ou SysAdmin Day). Sa célébration est de plus en plus répandue, à l’image d’un tweet posté par René Bos il y a 9 ans :

René Bos sur Twitter « On m’a offert une tarte pour avoir restauré des fichiers en un rien de temps pour un collègue en utilisant #Veeam B&R ! Obtenez votre part maintenant ! »

Alors que les technologies ont évoluées, le rôle du SysAdmin en a fait de même, car il est toujours nécessaire pour les utilisateurs d’obtenir de l’aide à différents niveaux pour faire avancer les choses. Acteurs cruciaux pour la mise à jour, la configuration et l’exploitation de ces systèmes, Les administrateurs système alignent les besoins des utilisateurs avec les performances, le budget, les ressources et la sécurité de l’entreprise. Certains sont convaincus que l’arrivée des technologies modernes, comme le cloud, signifient que les administrateurs système restent limités à la gestion des anciens systèmes devenus, aujourd’hui, sans intérêt, obsolètes et pouvant nuire aux performances de l’entreprise. Dans un contexte de changement rapide et continu, de prolifération des cyberattaques et d’innovation effrénée, à quoi ressemblera l’avenir du rôle d’administrateur système ?

Pour Rick Vanover, Senior Director of Product Strategy chez Veeam : « L’avenir des administrateurs système est prometteur, puisqu’ils sont nombreux à avoir évoluer afin de passer du matériel à la prestation de services et aux logiciels. Cette transformation, augmente ainsi les possibilités de collaboration et de fusion avec des outils technologiques avancés, afin de progresser. Il s’agit là d’une opportunité pour eux de mener la transformation numérique des entreprises en leur permettant d’économiser du temps et de l’argent, d’être plus efficaces et, surtout, à être résilientes face aux nombreuses menaces qui pèsent aujourd’hui sur la technologie. »

Dernièrement, le rôle d’administrateur système s’est élargi pour désormais inclure de nouvelles offres comme le cloud, le software-as-a-service et de nouveaux types d’applications comme Kubernetes. Toutefois, il doit également affronter les menaces émergentes, telles que les ransomwares. Leur rôle est alors essentiel pour la gestion des réponses critiques, comme l’est celui des architectes et développeurs d’applications ou encore des équipes de cybersécurité.