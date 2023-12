À l’occasion des fêtes de fin d’année, Navee dévoile 6 conseils pour détecter les annonces frauduleuses en ligne

décembre 2023 par Navee

Lors des achats en ligne, il est important de surveiller tous les aspects de l’annonce concernée :

• Le prix : c’est l’indicateur le plus important. Les consommateurs doivent être très prudents à chaque fois que le prix est inférieur de 30 % ou plus par rapport au prix d’origine.

• La réputation du site : utiliser surtout des sites ou marketplaces connus et reconnus

• Attention aux rubriques d’occasions des marketplaces

• Les photo de l’annonce : Deux conseils : si les photos ne sont pas des " images officielles ", mettez-les dans Google Image et voyez si elles ont été utilisées ailleurs ; vous pourriez découvrir que quelqu’un les a copiées, ce qui est une bonne indication d’une fraude. Autre conseil : regarder l’emballage sur les photos, les faux produits ont souvent un faux emballage. En cherchant sur youtube par exemple des packagings officiels vous pouvez éviter les mauvaises surprises. C’est la leçon tirée de Matteo après son achat de produit contrefait.

• Le produit : Les imperfections, les finitions, les variations de couleurs ou de matériaux inhabituels sont des signes révélateurs de contrefaçon. Des étiquettes mal imprimées ou des emballages de mauvaise qualité doivent également éveiller des soupçons. The Youtube videos can be once more a good indication to identify visual differences between a fake and a real product.

• Le nom de domaine et l’adresse du site marchand : Si le nom de domaine est en français mais que l’adresse physique de la société se situe à des milliers de kilomètres, cela peut indiquer une fraude.

• Les mentions légales : Vérifier les informations sur la société, notamment son statut, son adresse et ses contacts. L’absence de ces mentions est un signal d’alarme.

En prêtant un œil attentif aux annonces et aux conseils avisés de Navee, le consommateur peut acheter plus sereinement sur Internet et notamment des produits de luxe. Navee travaille depuis plusieurs années pour les plus grandes marques de luxe et contribue activement au démantèlement de la contrefaçon. Navee s’engage à contribuer à un environnement plus sûr et transparent pour les consommateurs.