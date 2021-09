A l’occasion des Axis Days 2021, Axis Communications part à la rencontre de ses clients et partenaires en région

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Axis Communications lance un tour de France pour présenter ses nouveautés produits. A distance lors d’un webinar, puis à Bordeaux, Lyon, Lille, Nantes et Toulon, Axis Communications propose une matinée démonstration produits pour échanger avec ses clients et partenaires sur leurs besoins actuels et futurs.