A l’occasion de la journée de la photo, pensez à sauvegarder vos données

août 2020 par Kingston Technology

Cette journée a pour principal but d’inciter les photographes du monde entier à partager leurs photos dans une seule optique : partager leurs yeux avec le monde.

Et pour être certain de ne rien louper de ces moments, Kingston a à cœur de proposer des matériels de stockage haute gamme qui permettent de conserver ces souvenirs indéfiniment.

Dans la vie de tous les jours, quelle que soit la situation, chacun est amené à un moment donné à utiliser un appareil photo. Que ce soit pour garder des souvenirs de vacances ou encore dans le cadre du travail, prendre une photo est devenue rapidement indispensable.

« Nous assistons à une expansion de la gamme de solutions de stockage disponibles à la fois pour les entreprises et les utilisateurs finaux, ainsi qu’à la mise en œuvre de nouvelles tendances et technologies. Un exemple probant reste le cloud qui devient l’une des stratégies de stockage de données les plus utilisées ces derniers temps » déclare Laurent Sirgy, Directeur SEMEA chez Kingston. « Avec l’évolution des technologies et des nouvelles méthodes de piratage, une clé USB cryptée permet d’avoir n’importe laquelle de ses données avec soi, de manière physique »

Bien que le stockage offline continue d’avoir un avenir très prometteur, il ne doit pas se positionner comme la solution ultime mais bien en complément d’un stockage de données online pour les données les plus sensibles. En cette journée dédiée au partage, au voyage et au rêve, il est important de penser à bien sauvegarder ses données régulièrement que ce soit sur des SSD, des clés USB ou encore des cartes SD.