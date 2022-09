A l’occasion de l’inauguration de son nouveau datacenter strasbourgeois, OVHcloud dévoile sa dernière génération de datacenters

septembre 2022 par Marc Jacob

OVHcloud inaugure ce jour son nouveau datacenter sur le site de Strasbourg : SBG5. A l’occasion de cet événement, tenu en présence du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, du Commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, du Ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications Jean-Noël Barrot, ainsi que de représentants des autorités locales et de la filière cloud française, le Groupe dévoile les innovations mises en œuvre dans le cadre de son plan hyper résilience ainsi que les dispositifs déployés afin de réduire significativement l’empreinte environnementale de ses infrastructures.

Dans le cadre de son plan stratégique, OVHcloud confirme l’ouverture de 15 sites à l’horizon 2024 pour proposer à ses clients en quête de solutions de confiance et respectueuses de l’environnement, des services de IaaS et de PaaS innovants. Ce volet industriel ambitieux permettra d’accompagner la croissance des sites existants, de conquérir de nouvelles géographies, d’adresser de nouveaux usages, en déployant un modèle hyper résilient et durable.

Bruno Le Maire et Jean-Noël Barrot ont déclaré « L’inauguration de ce nouveau datacenter, moins consommateur en énergie, marque une étape essentielle dans le développement d’OVHcloud. L’entreprise se place ainsi au cœur de la souveraineté numérique française et européenne que le gouvernement contribue à construire depuis 2017. Elle témoigne de la résilience et de l’innovation de l’écosystème des acteurs français du cloud et elle conforte le choix que la France a fait de conserver le plein contrôle sur ses données. »

SBG5 : la première concrétisation du plan hyper résilience

SBG5 est le premier datacenter dont la conception est issue du plan hyper résilience, un investissement de 30 millions d’Euros défini dès avril 2021.Concrètement, le site d’une superficie de 1 700m2 totalise 19 salles isolées bénéficiant de maçonneries compartimentant les différents segments pour offrir une résistance de deux heures au feu. Le système d’extinction des incendies au gaz répond au standard APSAD R13 et les détecteurs de fumées VESDA respectent le standard APSAD R7. Les sept salles de puissance et les trois salles dédiées aux batteries sont situées à l’extérieur du bâtiment.

Les principes d’hyper résilience implémentés sur le datacenter SBG5

Conformément à ses engagements, le Groupe lancera un nouveau datacentre dédié aux sauvegardes de données brutes (snapshots ) et distant des sites d’exploitation des services. Déployé dans un premier temps pour les clients français, le Groupe prévoit de généraliser ce service afin de l’étendre à l’ensemble de ses solutions et de ses localisations.

En complément de cette solution de stockage distant, OVHcloud propose des solutions facilitant la sauvegarde et les services de plan de reprise d’activité telles que Veeam Enterprise pour sécuriser l’activité via la sauvegarde de workloads stratégiques (VMWare, serveurs physiques Windows/Linux ou NAS), ou Zerto pour la sauvegarde et restauration des machines virtuelles dans le cadre de plans de reprise d’activité sur les infrastructures Hosted Private Cloud.

Enfin, OVHcloud va ouvrir dès novembre 2022 un nouveau service de stockage – Cold Archive – solution hyper résiliente au prix très compétitif. Ce service permettra aux entreprises de stocker des données dites froides sur des périodes longues, en bénéficiant d’un maximum de sécurité et de fiabilité. Le service repose sur :

• 4 mini datacenters répartis dans toute la France, éloignés de plus de 200km chacun. L’interconnexion des sites permet de garantir un niveau de sauvegarde permanent grâce à des mécanismes de redondance, quelle que soit la situation.

• une solution d’archivage résiliente sur bandes, fruit d’un partenariat avec IBM et Atempo. Cette offre, commercialisée dès le mois de novembre 2022 permettra aux clients de disposer d’une solution d’archivage ultra sécurisée, sur le très long terme.

Dans un souci de maîtrise de l’impact environnemental, le site SBG5 bénéficie des principes de frugalité et d’efficacité perfectionnés depuis plus de 20 ans par OVHcloud, tout particulièrement son système de refroidissement des composants des serveurs par eau (watercooling) qui permet d’atteindre un indice d’efficience en eau (WUE) inférieur à 0,2 L/kWh, soit l’équivalent d’un verre d’eau pour refroidir un serveur pour 10 heures d’utilisation. Alors que le WUE moyen de l’industrie du cloud atteint 1,8L/kWh[1], OVHcloud se distingue par son système en circuit fermé limitant la déperdition de liquides, mais également par l’utilisation de refroidisseurs à sec et l’absence d’air conditionné dans les salles serveurs.

Ces innovations permettent au Groupe d’atteindre un indice d’efficience énergétique (PUE) compris entre 1,1 et 1,2, inférieur de 36% à la moyenne de 1,57 [2] évaluée pour l’industrie du cloud en 2021. En déployant un modèle permettant de réduire la consommation d’énergie des systèmes de refroidissement et des ventilateurs, OVHcloud se dote d’un temps d’avance sur les engagement pris par le secteur auprès de la Commission Européenne. L’ensemble de ces exigences environnementales, conformes aux plus hautes attentes du marché, guideront toutes les nouvelles installations du Groupe. En maîtrisant la conception et la production de serveurs via ses usines de Croix dans le Nord et de Beauharnois dans la province du Québec, OVHcloud dispose d’avantages importants en termes d’innovation, de compétitivité et de résilience. Cette intégration verticale lui permet de bénéficier de circuits courts et circulaires de production. Alors que l’ARCEP et l’ADEME estiment que 78% de l’empreinte carbone du cloud provient de la fabrication des équipements[3], la capacité d’OVHcloud à démanteler 100% de ces derniers, pour les reconditionner et étendre leur cycle de vie lui permet d’innover constamment. Le Groupe poursuit ainsi ses efforts afin d’optimiser l’utilisation des ressources et de mieux contrôler les impacts environnementaux de ses activités sur l’ensemble de la chaîne de valeur et tout particulièrement le scope 3.

A l’occasion de l’inauguration du Datacenter SBG5, OVHcloud confirme le déploiement du volet industriel de son plan d’accélération de croissance. Ce dernier comprend l’extension de sites historiques, mais aussi de nouveaux sites et nouveaux pays :

• Le campus de Roubaix se verra renforcé par un dixième datacenter (RBX10)

• À Gravelines, OVHcloud déploiera de nouvelles capacités avec l’espace GRA4.

• Une région AZ (availability zone) de trois data-centres en Ile-de -France sera mise en service au premier semestre 2023

• Outre Rhin, le campus de Limburg ouvrira LIM4 au troisième trimestre 2023 afin d’accompagner la croissance locale et un nouveau site distant a été lancé pour ouverture en 2024

• En conséquence de la forte croissance en Amérique du Nord, le Groupe prévoit de doter le campus de Beauharnois de son neuvième datacenter (BHS9) et d’ouvrir un nouveau Datacenter en 2023 à Toronto

• Sur la zone Asie, également en forte croissance chez OVHcloud, le Groupe va déployer avant la fin de l’année son premier datacentre en Inde à Mumbai, et dès 2023 le deuxième datacentre à Singapour.