A l’issue de son assemblée générale et de son conseil d’administration du 9 mai 2022, le Clusif a élu son nouveau président, Benoît Fuzeau

mai 2022 par Marc Jacob

« C’est un moment charnière pour le Clusif qui est en cours de reconnaissance d’utilité publique et emménage au Campus Cyber à la Défense. Nous donnons un nouveau souffle au Clusif. », explique Benoît Fuzeau.

Benoît Fuzeau est devenu RSSI de la CASDEN Banque Populaire après un parcours de vie professionnelle dont ce n’était pas le but initial. Un parcours atypique qui n’a pu se réaliser que grâce à l’esprit de partage et de transmission qui caractérise la communauté cyber et les membres du Clusif.

« Par mon engagement je souhaite faire ma part, rendre à cette communauté qui m’a tant apporté », témoigne-t-il.

Une nouvelle ligne directrice

L’association qui fête bientôt ses 30 ans doit continuer à s’affirmer dans un écosystème qui s’est largement modifié. Pour cela elle peut s’appuyer sur ses adhérents et ses partenariats institutionnels forts.

Le conseil d’administration nouvellement élu se réunira le 13 juin prochain en séminaire afin de travailler sur sa nouvelle ligne directrice. Le Clusif souhaite porter les enjeux de cybersécurité au cœur des métiers, assumer un rôle de vigie. Le Clusif assume également un rôle fédérateur, grâce à la force de son réseau régional et international (les CLUSIR).

Une équipe renouvelée

Le nouveau conseil d’administration est désormais composé de :

Benoît Fuzeau (président) – CASDEN Banque Populaire

Jean-Marc Grémy (vice-président) – Cabestan consultants

Pascal Chrétien (trésorier) – Oney Bank

Lionel Mourer (trésorier adjoint) – Manika

Loïc Guézo (secrétaire général) – Proofpoint

Anne Doré (secrétaire générale adjointe) – Adhel

Grégory Adrot – Armand Thiery

Damien Alexandre – Soluris

Gérôme Billois – Wavestone

Stéphane Calé – Renault *

Marie-Odile Crinon – MRC2

Eric Egéa – NTT France *

Afaf Fafi – Banque de France *

Michael Jacques – Inventiva

Garance Mathias – Mathias Avocats

Pierre Raufast – Michelin

Hervé Schauer – HS2

Nicolas Vielliard – Danone *

* Membres nouvellement élus

A propos du Clusif

Le Clusif est l’association de référence de la sécurité du numérique en France. Sa mission consiste à favoriser les échanges d’idées et de retours d’expérience à travers des groupes de travail, des conférences et publications. Il réunit en parfaite équité au sein de 2 collèges, offreurs et utilisateurs, tous les secteurs d’activité de l’économie autour de la cybersécurité et de la confiance numérique.