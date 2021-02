A l’heure de l’industrie 4.0, la protection des données et des machines devient l’enjeu du 21ième siècle

février 2021 par Phoenix Contact

L’industrie évolue et aujourd’hui avec l’industrie 4.0 il est nécessaire de moderniser les systèmes de production. Aujourd’hui les machines sont connectées au monde et interconnectées au sein d’un même site. Cette connexion au réseau Internet est une opportunité pour le déploiement et la maintenance des installations, qui peuvent désormais se faire à distance. Ceci est d’autant plus vrai ces derniers mois avec la pandémie et le télétravail qui se généralise.

En parallèle, cette ouverture vers l’extérieur est aussi une aubaine et une porte d’entrée pour les cybercriminels qui souhaitent pénétrer dans votre réseau ou dérober vos informations confidentielles.

Aujourd’hui, plus que jamais, il est primordial de protéger vos accès à distance et vos outils de production afin de préserver le savoir-faire et l’activité de votre entreprise.

C’est dans ce contexte que Phoenix Contact développe des solutions de télémaintenance et des produits de sécurité industriels, qui s’intègrent facilement dans des infrastructures déjà existantes, le tout avec une mise en fonctionnement simple.

Télémaintenance - un gain de temps

La télémaintenance, permet un accès direct et global aux commandes et aux réseaux Ethernet, ce qui rend l’exécution des tâches de maintenance rapide et efficace.

Les outils et le réseau d’aujourd’hui offrent cette possibilité et c’est une opportunité à saisir. En effet, la télémaintenance permet de gommer beaucoup de contraintes liées au temps et à la localisation. Elle offre une plus grande flexibilité et réactivité et des données en temps réel.

Cependant, il faut s’assurer que la connexion à distance soit fiable et sécurisée afin de garder confidentiel les données sensibles de la société et éviter des accès non désirés par des personnes non autorisées. Pour cela, il est nécessaire de mettre en place des tunnels VPN (Virtual Private Network) qui permettent d’établir une connexion sécurisée entre l’ordinateur et la machine.

Les produits de télécommunication industrielle Phoenix Contact, permettent de bénéficier d’une surveillance continue des données de process, et ce de manière sécurisée.

Nos produits de cybersécurité mGuards, permettent une transmission des données chiffrées afin de garantir une télémaintenance sécurisée via des réseaux externes à l’entreprise.

Afin de faciliter la mise en place et la gestion des VPN, le portail web de gestion mGuard Secure Cloud est disponible. Ce dernier, permet de définir rapidement et simplement - en seulement quelques clics - les autorisations d’accès et de monter les tunnels.

Cybersécurité - une priorité pour la pérennité de votre activité

Quelle que soit la typologie de votre entreprise ; elle dispose de données confidentielles (collaborateurs, partenaires, prestataires, financières…). Pour assurer la continuité de votre activité, il est primordial de les protéger des cyberattaques. Depuis quelques années, le nombre de cybermenaces ne cesse d’augmenter et ces dernières sont de plus en plus sophistiquées. Elles touchent tous les supports d’exploitation mais aussi tous les types d’appareils. Ce phénomène s’est aussi accru avec la pandémie COVID19, via les IoT, Internet des objets tels que les caméras, les drones, ou encore les imprimantes. Une couche de protection IT (informatique) ne suffit pas, il est aussi nécessaire d’avoir une couche de protection OT afin de protéger son réseau industriel et son système de production. C’est pourquoi, vous devez vous équiper de produits de cybersécurité spécifiques au milieu industriel, tels que des pare-feux (firewall). Ceux-ci contrôlent les accès, filtrent les informations qui transitent sur le réseau et bloquent les communications non autorisées.

Phoenix Contact est conscient que les entreprises peuvent avoir des contraintes ou rencontrer des obstacles lors de la mise en place d’une politique de cybersécurité. « En effet, nous savons que toutes les entreprises ne disposent pas d’expert en réseau. Dans une optique de permettre à toutes les entreprises de sécuriser leurs données et donc leur activité, nous concevons des produits de cybersécurité simples à utiliser et à gérer. L’exemple même avec notre nouveau pare-feu, le mGuard 1102, qui a été spécialement conçu pour les sociétés qui ne disposent pas d’expert en cybersécurité. Ceux-ci apprennent par eux-mêmes le réseau, les communications de manière transparente afin de définir les règles pare-feu et de protéger les machines et les données sensibles. Nous tenons aussi à être aux côtés des sociétés du début à la fin de leur projet, c’est pour cela que nous proposons des webinars gratuits, des formations ou des prestations réseau et cybersécurité. » déclare Ingrid AFFRE Chef de Produits Réseau Industriel et Cybersécurité - Phoenix Contact France.

Phoenix Contact - votre allié en cybersécurité

Conclusion

Les nouvelles technologies sont aujourd’hui indispensables pour produire en plus grande quantité mais aussi pour avoir une meilleure qualité et une meilleure productivité. Il est important de prendre ce virage et de saisir les avantages qu’elles apportent.

L’entreprise de demain, sera toujours plus connectée et ouverte sur le monde extérieur et les manières de travailler continueront d’évoluer et de se faire à distance.

Cependant, cette évolution technologique ne doit pas se faire au détriment de la sécurité de vos données et de votre réseau. Vous devez plus que jamais être vigilants et mettre au cœur de votre stratégie la cybersécurité, condition sinéquanone à la pérennité de votre activité.